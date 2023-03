Τραγωδία στα Τέμπη: Με σύμβολο του πένθους στην Κωνσταντινούπολη η ελληνική αποστολή

Αθλητικά

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Κωνσταντινούπολης θα συμμετάσχουν οι Έλληνες αθλητές με το σήμα του πένθους.

Συγκλονισμένοι από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην περιοχή των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, είναι τα μέλη της ελληνικής αποστολής που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου της Κωνσταντινούπολης.

Ο ΣΕΓΑΣ επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου, προκειμένου να την ενημερώσει πως η ελληνική αποστολή θα αγωνιστεί με το σύμβολο του πένθους, για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων.

«Η σκέψη των ανθρώπων του ελληνικού στίβου είναι στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς κι εκείνων που αγνοούνται,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΓΑΣ.

