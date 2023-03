Κόσμος

Τουρκία: Η Ακσενέρ εγκαταλείπει την συμμαχία των Έξι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συνέντευξη τύπου, η Μεράλ Ακσενέρ είπε ότι οι ηγέτες Άγκρυας και Κωνσταντινούπολης δεν θα είναι σε τραπέζι τυχερών παιχνιδιών ή σε τραπέζι συμβολαιογράφου.

Την αποχώρησή του Καλού Κόμματος από τη Συμμαχία της αντιπολίτευσης, (Συμμαχία του Έθνους) ανακοίνωσε η ηγέτης του κόμματος Μεράλ Ακσενέρ δηλώνοντας ότι δεν συμφωνεί με την υποψηφιότητα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου την οποία στηρίζουν τα υπόλοιπα 5 κόμματα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, η Μεράλ Ακσενέρ κάλεσε τους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς αντίστοιχα λέγοντας «ο λαός σας αγάπησε και σας καλεί στο καθήκον».

Σε συνέντευξη τύπου, η Μεράλ Ακσενέρ είπε ότι «δεν θα είμαστε σε τραπέζι τυχερών παιχνιδιών ή σε τραπέζι συμβολαιογράφου». «Το Καλό Κόμμα βρίσκεται σε μια δαγκάνα. Μεταξύ θανάτου και ελονοσίας. Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις επιβολές», είπε η Μεράλ Ακσενέρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός – Eurostat: Στο 6,5% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο νεαρός που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Σύγκρουση τρένων - Κύπρος: Τριήμερο πένθος για τους φοιτητές που χάθηκαν στα Τέμπη