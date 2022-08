Κόσμος

Τουρκία: Η Ακσενέρ καταγγέλλει τον Ερντογάν για “ασύμμετρη σχέση” με την Ρωσία

"Πυρά" της Μεράλ Ακσενέρ στον Τούρκο Πρόεδρο λόγω της ακύρωσης του συμβολαίου της τουρκικής ανάδοχης εταιρείας στον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου.



Για ασύμμετρη σχέση με τη Ρωσία καταγγέλλει την τουρκική κυβέρνηση η ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Μεράλ Ακσενέρ λόγω της ακύρωσης από τους Ρώσους του συμβολαίου της τουρκικής ανάδοχης εταιρείας IC Ictas στον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η εταιρεία IC Ictas καταγγέλλει ως άκυρη την ακύρωση του συμβολαίου της από τους Ρώσους.

Σε μήνυμά της από μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ακσενέρ αναφέρει:

«Η μεταφορά τεχνολογίας και η παραγωγή υψηλής τεχνολογίας έχουν στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας μας. Ωστόσο, ο παράνομος τερματισμός στο Άκκουγιου σημαίνει εκκαθάριση της τουρκικής εταιρείας και αποτροπή ανάπτυξης της χώρας μας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Η ασύμμετρη σχέση με τη Ρωσία δεν είναι πλέον βιώσιμη. Καλώ το Υπουργείο Ενέργειας, έχοντας επίγνωση της εθνικής του ευθύνης για το θέμα, να κάνει άμεσα χρήση των νόμιμων αρμοδιοτήτων του και, εάν χρειαστεί, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κρατικοποίηση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής».

2? Rusya ile kurulan asimetrik iliski bicimi art?k surdurulebilir olmaktan c?km?st?r.



Enerji Bakanl?g?n?, konuyla ilgili milli sorumlulugunun bilinciyle hukuki yetkilerini ivedilikle kullanmaya ve gerekirse santrali millilestirmek uzere gerekli ad?mlar? atmaya davet ediyorum. — Meral Aksener (@meral_aksener) August 1, 2022

