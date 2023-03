Οικονομία

Τρένα: Νέα 48ωρη απεργία το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train. Κάλεσμα από τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση την Κυριακή.



Ακινητοποιημένα θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή (4-5 Μαρτίου) τα τρένα λόγω της 48ωρης απεργίας Σωματείων Εργαζομένων στον σιδηρόδρομο.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train ξεκίνησαν τις απεργίες τους από τη μέρα της τραγωδίας στα Τέμπη με τη σύγκρουση των τρένων και τους δεκάδες νεκρούς.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν οι εργαζόμενοι προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μάρτιου, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαζικούς φορείς της Αττικής να δώσουν το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της Κυριακής, στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα.

Τα Σωματεία στη Hellenic Train που κηρύσσουν την απεργία είναι το Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 34χρονης μητέρας (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα θύματα (εικόνες)

Δολοφονία στην Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο γιος του 75χρονου