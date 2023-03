Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την τραγωδία

Θερμά συλλυπητήρια από το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. «Αδιανόητο αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό δυστύχημα» που προκλήθηκε από τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη στο ύψος του Ευαγγελισμού, εκφράζει με νέα της ανακοίνωση η Hellenic Train.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «εργάζεται από την πρώτη στιγμή επί τόπου σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές» και ενημερώνει ότι «θέτει στη διάθεση των νοσοκομείων, στα οποία έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες του ατυχήματος, την τράπεζα αίματος που έχει δημιουργηθεί από τους εργαζόμενους της εταιρείας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών».

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση

H Hellenic Train εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό δυστύχημα που προκλήθηκε από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη στο ύψος του Ευαγγελισμού.

Το προσωπικό της Hellenic Train, που εργάζεται από την πρώτη στιγμή επί τόπου σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, προσφέρει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών και όλων των επιβατών.

Η Hellenic Train θέτει στη διάθεση των νοσοκομείων, στα οποία έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες του ατυχήματος, την τράπεζα αίματος που έχει δημιουργηθεί από τους εργαζόμενους της εταιρείας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών.

Η εταιρεία, με αίσθημα ευθύνης, ενημερώνει ότι πρωταρχικό και αποκλειστικό της μέλημα αυτή τη στιγμή είναι η φροντίδα και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της επιχείρησης εκκένωσης.

Τσίπρας: Αδιανόητο αυτό που συνέβη

«Συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη. Αδιανόητο αυτό που συνέβη. Η σκέψη μας στους ανθρώπους που έφυγαν άδικα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στο Twitter. Ο κ. Τσίπρας εκφράζει «συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες».

Κουτσούμπας: Μέρα ανείπωτης θλίψης και οργής

«Είναι μια μέρα ανείπωτης θλίψης για το πρωτοφανές πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και οργής για το πως είναι δυνατόν να χάνονται ανθρώπινες ζωές με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Απαιτούμε να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των αιτιών αυτής της τραγωδίας, να μην κρυφτεί ή συγκαλυφθεί τίποτε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Να ενταθούν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και να υπάρξει ολόπλευρη στήριξη των τραυματιών» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συλλυπητήρια από το τουρκικό ΥΠΕΞ

«Με θλίψη πληροφορήθηκε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη γειτονική μας Ελλάδα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό αυτό δυστύχημα, τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

