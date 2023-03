Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή καθόδου (βίντεο)

Τι φέρεται να δήλωσε ο σταθμάρχης Λάρισας κατά την απολογία του. Η εντολή, το "κενό μνήμης" και οι ευθύνες άλλων προσώπων.

Νεότερες πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με το τι ισχυρίστηκε ο σταθμάρχης Λάρισας κατά τη μαραθώνια απολογία του για τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς μπήκε η μοιραία αμαξοστοιχία στην γραμμή καθόδου στο δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη, ο σταθμάρχης πυ κρίθηκε πορφυλακιστέος ανέφερε: "Αυτό που θυμάμαι, είναι πως σίγουρα δεν έδωσα εντολή να ακολουθήσει η αμαξοστοιχία την γραμμή καθόδου για Θεσσαλονίκη".

Στη συνέχεια, όσον αφορά στο εάν γύρισε εν τέλη το κλειδί τόνισε ότι υπάρχει κενό μνήμης όσον αφορά εάν γύρισε το κλειδί που υπάρχει στην κονσόλα ή όχι.

Ο 59χρονος σταθμάρχης δεν εμφανίστηκε με απολογητικό υπόμνημα και απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας και του εισαγγελέα υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε τη θέση του, ενώ δεν αναγνωρίζει όπως ανέφερε ο δικηγόρος του τη φωνή του σε διάφορες ηχογραφημένες συνομιλίες που κυκλοφορούν.





Κατά την απολογία του την Κυριακή, υποστήριξε ότι αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Είχε να διαχειριστεί μόνος 6 τρένα σε 11 λεπτά. Φέρεται να είπε ότι έχουν σοβαρές ευθύνες και άλλα πρόσωπα «δείχνοντας» και προς την πλευρά του δεύτερου σταθμάρχη, η βάρδια του οποίου τελείωνε στις 23.00. Στο κάδρο των ευθυνών βάζει και επιτελείς, κάνοντας λόγο για λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

Όπως φέρεται να δήλωσε στην ανακρίτρια, παρά το γγονός ότι ο ΟΣΕ, είχε δώσει εντολή ο σταθμάρχης της προηγούμενης βάρδιας να μένει μέχρι τις 11, ο κατηγορούμενος είπε ότι παρά τον φόρτο εργασίας λόγω καθυστερήσεων των τρένων, ο συνάδελφός του αποχώρησε πολύ νωρίτερα.

Ακόμη, ο 59χρονος δήλωσε συντετριμμένος για τους 57 νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι με την σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, ο σταθμάρχης κρίθηκε προφυλακιστέος και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, αδίκημα που διώκεται, με βάση πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ως κακούργημα και επισύρει ποινές από δέκα χρόνια κάθειρξη έως ισόβια.

Επίσης, αντιμετωπίζει και κατηγορίες για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή, τόσες, όσοι οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά και κατηγορίες για σωματικές βλάβες με τον ίδιο ποινικό χαρακτηρισμό, τόσες, όσοι θα είναι τελικά οι τραυματίες που βγήκαν ζωντανοί.

