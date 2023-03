Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Βουνό” τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σχεδόν ένα στα δύο ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και ένας στους τρεις οφειλέτες έχει υποστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Το πλήθος των οφειλετών μειώθηκε, οι φορολογούμενοι υπό αναγκαστικά μέτρα αυξήθηκαν και το φρέσκο ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία στη διάρκεια του 2022 έκανε άλμα της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2021.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων χρεών το 2022, όταν οριακά λιγότεροι από 4 εκατ. φορολογούμενοι είχαν παλαιές και φρέσκες (σ.σ. δημιουργήθηκαν τη συγκεκριμένη χρονιά) οφειλές συνολικού ύψους 113,747 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

Σχεδόν ένα στα δύο ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Στο τέλος του 2022, ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν 3.990.717 ΑΦΜ έναντι 3.996.871 ΑΦΜ στο τέλος του 2021.

Σχεδόν ένας στους τρεις οφειλέτες έχει υποστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Από 1.332.050 ΑΦΜ υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης το 2021, πέρυσι οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) ανήλθαν σε 1.412.322 ΑΦΜ.

Οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1,5 δισ. ευρώ. Από 5,790 δισ. ευρώ το 2021 όταν οι παρατάσεις στην κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων έδιναν ισχυρό παρών στη σκιά της πανδημίας, τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη έκαναν άλμα πέρυσι στα 7,294 δισ. ευρώ στη σκιά της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Η εικόνα αλλοιώνεται και το πρόβλημα μεγεθύνεται εξαιτίας ακραίων τιμών, με ένα μόνο ΑΦΜ να φέρει ληξιπρόθεσμη οφειλή 800 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος.

Ένας στους δύο φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη, οφείλει έως 500 ευρώ. Το 53,4% των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία με συνολικές οφειλές μόλις 326 εκατ. ευρώ ή 0,3% του συνόλου.

Περίπου 9.000 ΑΦΜ χρωστούν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ( έκθεση Γ Τριμήνου) σε αυτή την κατηγορία οφειλετών καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 2,3 δισ. ευρώ, η οποία συνοδεύεται από μικρή αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 274 πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

Με ρυθμίσεις και κατασχέσεις μπήκαν στο ταμείο 5,1 δισ. ευρώ. Από παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές εισπράχθηκαν πέρυσι 2,608 δισ. ευρώ και από νέες επιπλέον 2,552 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1 δισ. ευρώ. Από 112,959 δισ. ευρώ το 2021 στα 113,747 δισ. ευρώ το 2022. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος – αν εξαιρεθούν ανεπίδεκτα είσπραξης και διαγραφές- περιορίζεται σε 87,465 δισ. ευρώ.

