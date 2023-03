Κόσμος

Τραγωδία στα Τέμπη: Στην Αθήνα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και εμπειρογνώμονες της Επιτροπής

Την επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και της ERA, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε το πρωί της 6ης Μαρτίου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.



Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Γιόζεφ Ντοπελμπάουερ και ο Διευθυντής επίγειων μεταφορών της γενικής διεύθυνσης μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Σμιτ, θα μεταβούν αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθούν με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με θέμα την τεχνική υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα δεν έχει καθοριστεί, διευκρινίζει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Από την πλευρά της Επιτροπής στην επίσκεψη στην Αθήνα θα μεταβεί και η Ελζμπιέτα Λουκανιούκ, αρμόδια για θέματα ασφάλειας σιδηροδρόμων στο γραφείου της Επιτρόπου Μεταφορών, Αντίνα Βάλεαν.

Από την πλευρά του, ο ΕRA ενημέρωσε ότι η ελληνική ρυθμιστική αρχή ασφάλειας σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ζήτησε στις 06/03/2023 τη βοήθειά του σε μέρος των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΡΑΣ.

Αναφορικά με την διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος ο ERA επισημαίνει: «Σύμφωνα με την Οδηγία για την Ασφάλεια (ΕΕ) 2016/798, η υποχρέωση διερεύνησης ατυχημάτων ανήκει στο κράτος μέλος (άρθρο 20.1): «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργείται έρευνα από τον φορέα διερεύνησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 μετά από οποιαδήποτε σοβαρό ατύχημα στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση, όπου είναι δυνατόν, της σιδηροδρομικής ασφάλειας και της πρόληψης ατυχημάτων».

