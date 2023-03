Κοινωνία

Καταγγελία: Άνδρας κακοποίησε σεξουαλικά 9χρονο και μετά του έδωσε ναρκωτικά!

Ένας 36χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ενός 9χρονου αγοριού και για να το «επιβραβεύσει» τού έδωσε να καπνίσει κάνναβη.

Οι πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν τον Μάρτιο του 2021, στον Εύοσμο, και καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, όταν ο ανήλικος (11 ετών σήμερα) εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα του όσα είχαν συμβεί. Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, επιβεβαιώνοντας την καταγγελία του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα είναι ανιψιός της (πρώην) συντρόφου του 36χρονου (με καταγωγή από το Πακιστάν) και λόγω αυτή της συγγενικής σχέσης μπαινόβγαινε συχνά στο σπίτι της θείας του. Όλο αυτόν τον καιρό, ο κατηγορούμενος παρέμενε άφαντος.

Αναζητείτο -στο μεταξύ- ήδη για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών, έχοντας καταδικαστεί από το Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε πολυετή ποινή κάθειρξης. Στη δίκη όμως δεν είχε εμφανιστεί και δικάστηκε διά πληρεξούσιου δικηγόρου.

Τελικά εντοπίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα από αστυνομικούς του Τμήματος Αμπελοκήπων - Μενεμένης που του πέρασαν χειροπέδες. Κρατείται τόσο για την υπόθεση με τον ανήλικο, για την οποία παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, όσο και για την καταδικαστική απόφαση, την οποία -ούτως ή άλλως- θα πρέπει να εκτίσει.

