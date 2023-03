Κοινωνία

Σκοτώθηκε ο σύζυγός της σε σιδηροδρομικό δυστύχημα και της ζητούν πίσω την αποζημίωση (βίντεο)

Γυναίκα καταγγέλλει ότι μετά από 15 χρόνια της ζητούν πίσω την αποζημίωση για τον άντρα της που σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τι είπε στον ΑΝΤ1.

(εικόνα αρχείου)

Της Λίλιαν Τσουρλή

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε γυναίκα, η οποία το 2008, έχασε τον σύζυγό της σε σιδηροδρομικό δυστύχημα, αφύλακτης διάβασης, στη γραμμή Λάρισα - Βόλος. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η Hellenic Train της ζητά να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε ως αποζημίωση, υποστηρίζοντας οτι για την τραγωδία ευθύνεται ο ΟΣΕ.

Το 2008 ο πατέρας δυο νεογέννητων παιδιών έσβησε σε μια από τις πολλές διαβάσεις της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα - Βόλος. Πέρασε με το φορτηγό του και ο θάνατος του ήταν ακαριαίος. Τα δικαστήρια συνεχίζονται 15 χρόνια μετά και η και η Hellenic Train ζητά πίσω την αποζημίωση που ξεκίνησε να καταβάλλει.

«Ένας Γολγοθάς δικαστηρίων που δεν έχει τελειώσει μέχρι σήμερα. Έχει δικαστεί η υπόθεση έξι φορές, έχει βγει η ίδια απόφαση και τις έξι φορές. Στο ενδιάμεσο έχει πάει και στον Άρειο Πάγο ο οποίος αποφάνθηκε ότι όλα νομίμως έχουν γίνει. Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 300.000 μετά το πέρας αυτών των έξι δικαστηρίων το 2020 και αποφασίστηκε και μια σαν διατροφή για την ανατροφή της ανήλικης κόρης μου, η οποία όμως από πέρυσι τον Οκτώβριο η Hellenic Train δεν καταβάλλει», λέει κ. Κωνσταντίνα, σύζυγος του θύματος.

Και προσθέτει: «Τον Νοέμβριο μου έρχεται μια κλήση η οποία λέει ότι ζητούν πίσω τις αποζημιώσεις που έχουν δώσει και δεν λένε τίποτα για την καταβολή. Από τότε τους ψάχνουμε και δεν υπάρχει κανείς υπεύθυνος της Hellenic Train ούτε να αναλάβει τον φάκελο αλλά ούτε και να πει για ποιο λόγο κάνανε αυτή τη διακοπή».

Πλέον η κ. Κωνσταντίνα βρίσκεται στη μέση μιας απίστευτης διαμάχης μεταξύ των δυο εταιριών. «Η Hellenic Train έκανε μια αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο που λέει ότι ο ΟΣΕ είναι υπαίτιος και όχι η Hellenic Train όσο αφορά τις καταβολές. Και αντί η Hellenic Train να απευθυνθεί στον ΟΣΕ απευθύνεται σε εμένα», αναφέρει..

Η Λάρισα σύμφωνα με τους κάτοικους έχει τους περισσοτέρους νεκρούς από τρένο και αυτό γιατί δεν υπάρχει μέριμνα για τους πεζούς

Ο δήμαρχος Λάρισας με επιστολή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά τη δρομολόγηση ενεργειών που θα στοχεύουν στην εξεύρεση οριστικών λύσεων στο θέμα της διέλευσης των τρένων, μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

