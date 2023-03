Life

Costa Titch: Πέθανε ο ελληνικής καταγωγής ράπερ - Κατέρρευσε επί σκηνής (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την τελευταία εμφάνιση του Costa Titch, στο οποίο ο ράπερ φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του ενώ τραγουδάει.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών ο ελληνικής καταγωγής ράπερ Costa Titch (Κωνσταντίνος Τσομπάνογλου), οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Αφρική από Έλληνα πατέρα και Νοτιοαφρικανή μητέρα και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής.

Ο ράπερ κατέρρευσε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας και όπως είναι αναμενόμενο οι θαυμαστές του τρομοκρατήθηκαν.

Λίγη ώρα μετά την κατάρρευση του 27χρονου η οικογένεια με μια ανακοίνωση έκανε γνωστό πως ο Costa Titch έφυγε τελικά από τη ζωή.

«Με βαθύ πόνο αναγκαζόμαστε να ανακοινώσουμε τον θάνατό του. Η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας έχει συμβεί και ζητάμε να έχουμε τον χρόνο και τον χώρο για να συνέλθουμε», αναφέρει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: fthis.gr

