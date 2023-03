Κοινωνία

Τέμπη - πατέρας Αναστασίας Πλακιά: ”Πρώτη και τελευταία με το τρένο” μου έγραψε σε μήνυμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινούν τα λόγια του πατέρα της Αναστασίας που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα μαζί με τις δίδυμες ξαδέλφες της.



Συγκλονίζουν τα λόγια του Δημήτρη Πλακιά, του πατέρα της Αναστασία που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μαζί με τις δίδυμες ξαδέρφες της.

Ο Δημήτρης Πλακιάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ανέφερε ότι όλη η οικογένεια του βιώνει έναν εφιάλτη, ωστόσο σημείωσε ότι ο αδερφός του, που έχασε τα δυο του παιδιά, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση

Αναφέρθηκε στην σχέση που είχαν τα τρία κορίτσια μεταξύ τους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα φώναζαν τρίδυμα, αφού ήτα πάντα μαζί.

Ανέφερε ακόμα ότι κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους «ούτε ψυχολογική υποστήριξη, ούτε τίποτα… Όλα τα περνάμε μόνοι μας».

«Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν» είπε και πρόσθεσε ότι τόνο πράγμα που τους απασχολεί είναι το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης και όχι η αποζημίωση.

Τέλος, αναφερόμενος σε συνομιλία που είχε με την κόρη του το μοιραίο βράδυ πριν το δυστύχημα, του έγραψε «πρώτη και τελευταία φορά σε τρένο».

Ακούστε αναλυτικά τι είπε ο Δημήτρης Πλακιάς στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι φάκελοι για τα δυστυχήματα σε βάθος 15ετίας και οι νέες διώξεις

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του