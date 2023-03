Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι δίδυμες 20χρονες και η ξαδέρφη τους επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές τους

Οι δίδυμες 20χρονες και η ξαδέρφη τους αναγνωρίστηκαν μέσω DNA.



Βαρύ πένθος επικρατεί στην Καλαμπάκα για τον θάνατο των δύο 20χρονων δίδυμων και της ξαδέρφης τους από τη σύγκρουση τρένων στη Λάρισα.

Τα νεαρά κορίτσια σπούδαζαν εδώ και λίγο διάστημα στην Θεσσαλονίκη και το τριήμερο της Αποκριάς αποφάσισαν να το περάσουν μαζί με τις οικογένειες τους στον τόπο καταγωγής τους.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Αλέξης Κούγιας στον οποίο οι δύο τραγικές οικογένειες έκαναν κρούση για να αναλάβει την υπόθεση, «ήταν αριστούχες μαθήτριες και πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αφού πέρασαν ένα τριήμερο με τους γονείς τους».

«Είναι μια τραγωδία. Δύο αδέλφια, απόλυτοι νοικοκύρηδες της περιοχής με ξενοδοχείο και εστιατόρια στο Καστράκι που είναι το επίνειο των Μετεώρων έχασε τρια παιδιά. Ο ένας έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και ο άλλος την μοναχοκόρη του» πρόσθεσε ο κ. Κούγιας.

Ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA

Οι γονείς των τριών κοριτσιών,μόλις έμαθαν τα νέα για το δυστύχημα πήγαν αμέσως στην Λάρισα όπου δυστυχώς μετά από ατελείωτες ώρες αγωνίας χρειάστηκε να δώσουν DNA υλικό προκειμένου να πιστοποιηθούν ότι οι τρεις σοροί ανήκουν στις νεαρές κοπέλες.

Ο αντιδήμαρχος Καλαμπάκας μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και δήλωσε συντετριμμένος για τον άδικο χαμό των κοριτσιών.

