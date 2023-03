Life

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Δίδυμες αδερφές και η ξαδέρφη τους μεταξύ των νεκρών

Εχει γίνει ήδη η αναγνώριση των σορών των τριών κοριτσιών, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την Καλαμπάκα.

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Καλαμπάκα καθώς τρία κορίτσια, δυο δίδυμες αδελφές και η πρώτη τους εξαδέλφη, φοιτήτριες, συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών του τραγικού δυστυχήματος με τα τρένα χθες τη νύχτα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει ήδη η αναγνώρισή τους, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την Καλαμπάκα καθώς πρόκειται για πολύ γνωστή οικογένεια, με έντονη επιχειρηματική δράση στην πόλη.

Από το σιδηροδρομικό δυστύχημα οι νεκροί ανέρχονται σε 36, αλλά ο αριθμός εκτιμάται ότι θα ανέβει, όπως ανέφερε στην τελευταία της ενημέρωση στις 11:20 το πρωί, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού θυμάτων από τα σιντρίμμια είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: trikalavoice.gr

