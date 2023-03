Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και η είσοδος της Αφροδίτης στον Ταύρο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για μία επικίνδυνη ημέρα έκανε λόγο Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Ήλιος που δείχνει τα πρόσωπα κύρους μαζί με τον Ποσειδώνα, τον Άρη και τον Δία είναι μία μέρα εντελώς απατηλή που θέλει προσοχή, καθώς φέρνει εξαπατήσεις, λάθη και λανθασμένες εκτιμήσεις.

Παράλληλα, η είπε πως η Αφροδίτη περνάει στον Ταύρο και δημιουργεί ένα κλίμα ευφορίας.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





