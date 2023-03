Πολιτική

Τέμπη - Γεραπετρίτης: Η τηλεδιοίκηση στην Λάρισα λειτουργεί, περισσή υποκρισία από όσους λένε το αντίθετο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την επανέναρξη των δρομολογίων με τρένα, τα μέτρα για τις σήραγγες και την μονή διέλευση συρμών, αλλά και την αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σε δήλωση του Υπουργού Επικρατείας και εκτελούντος χρέη Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά από την πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Κέντρου Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, δόθηκαν μια σειρά απο απαντήσεις για τα μέτρα ασφαλείας, την σταδιακή επανεκκίνηση των δρομολογίων, τις αλλαγές σε ότι αφορά την διέλυση συρμών από σήραγγες, ενώ απαντήθηκαν και τα νέα "πυρά" του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη σχετικά με το τοπικό σύστυμα τηλεδιοίκησης στην Λάρισα.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Σήμερα ήταν η πρώτη συνεδρίαση του νέου Συντονιστικό Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του ΟΣΕ. Κρίναμε σκόπιμο ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να υπάρξει ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους εκείνους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσης, δηλαδή την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και τον λειτουργό του δικτύου δηλαδή την HellenicTrain. Mε τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε αφενός να επιτηρήσουμε καλύτερα τα συστήματα ασφαλείας και αφετέρου να προχωρήσουμε με πολύ γοργά βήματα στην αναβάθμιση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας του σιδηροδρομικού μας δικτύου, έτσι ώστε να βελτιώσουμε συνολικά την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι σε όλα τα θέματα, που έχουν να κάνουν με το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα.

Επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, έτσι ώστε αφενός να διατηρηθεί το επίπεδο της γραμμής και αφετέρου να αναβαθμιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην χρήση του σιδηροδρόμου. Θα πρέπει όμως επανεκκίνηση αυτή να γίνει με όρους απόλυτης ασφαλείας.

Την επόμενη Τετάρτη εκκινεί το νέο σταδιακό πλαίσιο για την λειτουργία των τρένων, ανά πενθήμερο θα προστίθενται γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη σε περίπου εικοσιπέντε μέρες πριν από το Πάσχα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ιδιαίτερα έδωσα οδηγίες με τον υφυπουργό για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αφορούν την ασφάλεια, όπως είναι κατεξοχήν τα ζητήματα της πυρασφάλειας και της πυρανίχνευσης, όπως είναι επίσης η πιστή τήρηση του κανονισμού κυκλοφορίας.

Θέλω να επισημάνω ότι ήδη υπάρχει ένα εγκεκριμένο σχέδιο για την διαχείριση κρίσεων από το Δεκέμβριο του 2020, στους σιδηροδρόμους το οποίο έχει προκύψει μετά από διαβούλευση με τους φορείς και με την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί με απόλυτο σεβασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση ζήτησα στο ζήτημα της ασφάλειας των σηράγγων. Ειδικά για τις σήραγγες, πέρα από την αναγκαία αναβάθμιση, η οποία θα πρέπει να υπάρξει, έχουμε στα πολύ άμεσα σχέδια και την αναβάθμιση της επιτήρησης με ηλεκτρονικές κάμερες. Επιπλέον για το διάστημα έως ότου εγκατασταθεί πλήρως η τηλεδιοίκηση θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση μία μόνο αμαξοστοιχία εντός των σηράγγων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται απολύτως η κίνηση στις σήραγγες, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, το οποίο είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση του επίπεδο ασφάλειας.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω μία κουβέντα για το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει και αφορά το θέμα της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Όπως επανειλημμένως έχω τονίσει και ενώπιον της Βουλής, της αρμόδιας διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σε συνέντευξη την οποία παρεχώρησα: Το σύστημα της τοπικής τηλεδιοίκησης στη Λάρισα λειτουργούσε απολύτως την κρίσιμη νύχτα. Το επαναλαμβάνω με έμφαση, προκύπτει από όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, η τοπική τηλεδιοίκηση στη Λάρισα είναι υπαρκτή, πραγματική και ακόμα και σήμερα όλες οι διαδρομές γίνονται με αυτόματες χαράξεις.

Δυστυχώς θα μου επιτρέψετε να πω με περισσή υποκρισία και καθόλου αίσθημα ευθύνης ορισμένοι διακινούν ότι δεν υπάρχει καμία τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Το Κέντρο Ελέγχου της Λάρισας είναι ένα Κέντρο Ελέγχου το οποίο αφορά περίπου 8,5 χιλιόμετρα της διαδρομής, είναι λειτουργικός πίνακας τον οποίο και εγώ ο ίδιος σε αυτοψία είδα και χρησιμοποίησα, λειτουργεί και λειτουργούσε και την κρίσιμη νύχτα. Το ζήτημα της επέκτασης της τηλεδιοίκησης σε όλο το δίκτυο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, πράγματι θα καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση από την Λάρισα προς τους Νέους Πόρους και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι ανεξάρτητο, είναι το σύστημα το οποίο είχε υποστεί μεγάλη φθορά εξαιτίας της πυρκαγιάς το 2019 και είχε παραδοθεί σε μία κατάσταση μη λειτουργική. Ανατάχθηκε το τοπικό κέντρο και λειτουργεί από το Νοέμβριο. Το δε παλαιό το οποίο δυστυχώς μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν εχθές βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής. Όμως δεν αφορά, το επαναλαμβάνω, το τοπικό δίκτυο τηλεδιοίκησης που έχει την αυτόματη χάραξη, η οποία μπορούσε να έχει γίνει την κρίσιμη νύχτα. Για εμάς το πιο κρίσιμο απ’ όλα είναι επανεκκίνηση με ασφάλεια, διερεύνηση μέχρι τέλους. Θα μένουμε πιστοί σε αυτό όμως το πλάνο.

Δημοσιογράφος: Σταθμάρχες θα υπάρχουν; Η ΡΑΣ ζητά να ξηλωθούν περίπου 72 μπλοκάκια και οι δύο με μετάταξη.

Γεραπετρίτης: Οι αρμοδιότητες του κάθε δημόσιου φορέα προδιαγράφονται από το νόμο, όπως και οι ευθύνες του καθενός και η λογοδοσία την οποία έχει. Είναι προφανές ότι εάν υπάρχουν τα οποιαδήποτε κενά στα ζητήματα προσωπικού, αυτά θα εξεταστούν. Ήμουν πάρα πολύ σαφής στο ότι θα υπάρχει άμεση ενίσχυση προσωπικού. Η απαίτηση για αναβάθμιση του επίπεδου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των κρίσιμων υπαλλήλων του ΟΣΕ είναι στο πλαίσιο της δικής μας λειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση και για τους σταθμάρχες και για τους κλειδούχους και για το τεχνικό προσωπικό υπάρχει η εκπαίδευση, η οποία έχει γίνει και η οποία ήταν η πάγια εκπαίδευση που γινόταν, η οποία καταλαμβάνει και όσους λειτουργούσαν με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εάν υπάρξει ζήτημα αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών, αυτό θα το αξιολογήσουμε. Καλό όμως είναι να μην ανακύπτουν τα ζητήματα αυτά μόνο εκ των υστέρων, αλλά επίκαιρα.

Εγώ θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, σε μία προσπάθεια αφενός, να εξασφαλίσουμε την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δω υψηλούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στους σιδηροδρόμους και την περιφερειακή ανάπτυξη και την ίδια την προεδρία. Σε κάθε περίπτωση εκείνο το οποίο οφείλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι θα υπάρξει πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Θα ζητήσουμε τεχνική βοήθεια από την στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα ζητήματα, που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ασφάλειας και του δικτύου και πιστεύουμε ότι το επόμενο βήμα του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα θα είναι ένας σιδηρόδρομος, ο οποίος θα είναι ασφαλής, λειτουργικός στην υπηρεσία του πολίτη».

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΥΣΕΑ: Αρχηγός της Αστυνομίας ο Λάζαρος Μαυρόπουλος

Βόλος: Κρατούμενος απέδρασε με τηλεκάρτα - Συνελήφθη αστυνομικός

Κως - Σεξουαλικό έγκλημα: Η νεκρή μητέρα, ο δράστης και τα αποτυπώματα στα πλακάκια