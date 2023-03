Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός: νίκη για τους Αρκάδες

Μεγάλη νίκη για τους Αρκάδες κόντρα στον Παναιτωλικό, στην πρεμιέρα των play out της Super League.

Στις 17 νίκες διεύρυνε το αήττητο του απέναντι στον Παναιτωλικό ο Αστέρας Τρίπολης, στην πρεμιέρα των play out της Super League. Οι Αρκάδες νίκησαν 2-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τον Άλβαρες να διαμορφώνει στο 90΄ το τελικό σκορ, σημειώνοντας και το πρώτο του τέρμα τη φανέλα του Αστέρα.

Ο Αστέρας μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, έλεγξε τον ρυθμό, είχε τις ευκαιρίες στην εκκίνηση της αναμέτρησης και δεν άργησε να προηγηθεί. Στο 31΄ και μετά από εξέταση του VAR ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε μονομαχία των Καστάνιο με τον Χουχούμη και ο Μπαράλες με εύστοχη εκτέλεση διαμόρφωσε το 1-0, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πάλεψαν για το 2-0, αλλά στο 50΄ ο Παναιτωλικός πέτυχε την ισοφάριση, όταν ο Χουχούμης έκλεψε την μπάλα, η οποία κατέληξε στον Κολοβό, που με πλασέ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-1. Οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να κρατήσουν έστω τον ένα βαθμό της ισοπαλίας, αλλά ο Άλβαρες στο 90΄ φρόντισε να επιβεβαιώσει την υπεροχή του Αστέρα, γράφοντας το τελικό 2-1.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άλβαρες - Χουάνπι, Ανέστης, Μλάντεν, Κολοβός

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Mάντζιος): Παπαδόπουλος, Ατιένθα, Καστάνο, Καρμόνα, Άλβαρες, Σανταφέ, Μουνάφο, Ριέρα (45' Τιλίκα), Σίτο (68' Ζουγκλής), Μπερτόγλιο, Μπαράλες

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Χουχούμης, Μαλής, Λάρσον, Μλάντεν, Κολοβός, Χουάνπι (64' Ντίας), Ντουάρτε, Σενγκέλια (64' Νοσίρου), Πέδρο (74' Καρέλης)

