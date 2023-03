Οικονομία

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων

Νέα πτώση καταγράφεται τον Απρίλιο στις τιμές λιανικής στο ηλεκτρικό ρεύμα ρεύμα. Δείτε αναλυτικά τις τιμές ανά πάροχο.



Σημαντικά χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο ανακοίνωσαν οι περισσότεροι προμηθευτές ρεύματος σε συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο Ενέργειας και τη διεθνή αγορά.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είναι ήδη χαμηλότερες από το στόχο των 15-16 σεντς ανά κιλοβατώρα που είναι η τιμή - στόχος μετά την εφαρμογή των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ, που είναι και ο μεγάλος πάροχος, “κουρεύει” κατά 3,5 λεπτά την τιμή της κιλοβατώρας στο βασικό τιμολόγιό της για τον επόμενο μήνα, για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες. Διαμορφώνεται στα 16,5 λεπτά/κιλοβατώρα, ενώ για καταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες η τιμή πάει στα 17,70 λεπτά/κιλοβατώρα. Το νυχτερινό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 12,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,9 τον Φεβρουάριο). Για υψηλότερη κατανάλωση, 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 21,1). Νυχτερινό τιμολόγιο: 15,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 15,8).

Τα βασικά τιμολόγια που γνωστοποιήθηκαν ως τώρα από τους λοιπούς προμηθευτές ρεύματος, είναι:

Protergia : 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα,.

: 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα,. Ήρων Protect: 18,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

18,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Elpedison Economy: 12,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ημερήσια χρέωση και 22,33 λεπτά το νυχτερινό (από 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 18,83 αντίστοιχα το Φεβρουάριο).

12,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ημερήσια χρέωση και 22,33 λεπτά το νυχτερινό (από 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 18,83 αντίστοιχα το Φεβρουάριο). NRG: 16,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

16,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Watt&Volt: στα 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

στα 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Volterra: 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα

18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα Zenith: 11,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (πρόγραμμα Power Home now)