“Η Γέφυρα”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Καθηλωτικές ερμηνείες, συγκλονιστική φωτογραφία και μοναδική ατμόσφαιρα μυστηρίου συνθέτουν μοναδικά, ένα ξεχωριστό ελληνικό noir που κόβει την ανάσα.



Μία μίνι σειρά, μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+ , ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, που γοήτευσε κοινό και κριτικούς, έρχεται απόψε Τετάρτη, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1 για να μας καθηλώσει.

Μια γέφυρα στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας. Ένα πτώμα που αποκαλύπτει ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα. Παράνομοι μηχανισμοί και συγκάλυψη ενός μυστικού, που θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών. Μια Ελληνίδα και ένας Τούρκος αστυνομικός που αναγκάζονται να συνεργαστούν.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4ου ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η Σοφία συνδέει τον γιατρό με τον Καπετάνιο και τη ναυτιλιακή Candor Cargo. Ταυτόχρονα, αναζητά τον αεροσυνοδό, που είναι στο στόχαστρο της Αφροδίτης. Ο Κενάν βλέπει δύο κάννες από Καλάσνικοφ να τον σημαδεύουν.

Συντελεστές

Σενάριο / Διασκευή: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άλκη Πολίτη, Nazli Ef Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστούν: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Ακύλλας Καραζήσης, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Ψαρράς, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Μούκανος, Δανάη Επιθυμιάδη, Atakan Yilmaz.

Όλα τα επεισόδια της σειράς «Η ΓΕΦΥΡΑ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

