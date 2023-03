Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Ιωάννινα

Αναστάτωση τα ξημερώματα στα Ιωάννινα από τον σεισμό. Ακολούθησαν μετασεισμικές δονήσεις.



Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:45 τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/3) κοντά στα Ιωάννινα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά της Αετομιλίτσας Ιωαννίνων.

Ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους, 3,8, 3,6 και 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή λίγο μετά τον αρχικό σεισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

