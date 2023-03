Κοινωνία

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: “Τα κορίτσια είναι αντιμέτωπα με μια σκληρή πραγματικότητα” (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μητέρα και φίλη των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον 44χρονο.



Σοκάρουν τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την την δράση του 44χρονου προπονητή ταε κβον ντο ο οποίος για περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να βίαζε πέντε ανήλικες αθλήτριες του στο σπίτι του και στη σχολή πολεμικών τεχνών στην Ηλιούπολη.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε μια μητέρα και φίλη των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον 44χρονο.

«Τα 3 πρώτα κορίτσια εφόσον ανακάλυψε το ένα παιδί το άλλο ότι είχαν την κοινή εμπειρία από τον ίδιο άνθρωπο αποφάσισαν να μιλήσουν με έναν άνθρωπο που εμπιστεύονται με αυτόν τον τρόπο πληροφορήθηκα εγώ από την αρχή από τα κορίτσια τα ίδια. Τα συγκεκριμένα κορίτσια δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση σε αυτά που λένε. Οι κατηγορίες είναι για σεξουαλική κακοποίηση. Τα οποία θα στηρίξω μέχρι τέλος» είπε και πρόσθεσε:

«Είναι μια πραγματικότητα, σκληρή πραγματικότητα, που βίωσε το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά. Τα όποια καλούνται μετά από τόσα χρόνια και παρόλο που έχουν προχωρήσει την ενήλικη πλέον ζωή τους να πρέπει να αντιμετωπίσουνε όλο αυτό το σκοτεινό κομμάτι που προκάλεσε ένας άνθρωπος και να βρουν την δύναμη να τον σταματήσουν και να σταματήσουν τον οποιοδήποτε… κανέναν δάσκαλο κανέναν προπονητή κανέναν άνθρωπο που εκμεταλλεύεται ανήλικα παιδιά».

Για το ποια είναι η ψυχολογική τους κατάσταση μετά την καταγγελία εναντίον του προπονητή η γυναίκα δήλωσε «Ανακουφισμένα... τουλάχιστον δεν φοβούνται μην διαφύγει ή μην τους κάνει κακό. Είναι πολύ εύκολο να αναρωτηθούμε γιατί ένα παιδί που βρίσκετε στον πλήρη έλεγχο ενός ενήλικα ενός χειριστικού ενός κακού γιατί μου μιλάει; Ένα παιδί όταν το πιάνεις στα χέρια σου και το σακατεύεις δεν μπορεί να αντιδράσει.. Μπορεί να γίνει ενοχικό. Πήρε αυτή την παιδικότητα τους, πήρε την αθωότητα τους. Αντί να κοιτάμε τα παιδιά καλό είναι να κοιτάξουμε πως θα σταματήσουμε αυτά τα τέρατα. Λένε σίγουρα δεν σταμάτησαν στην σκέψη αλλά ούτε και στα 5 παιδιά. Αυτά τα παιδιά κοιμούνται με μνήμες και ζούνε με αναμνήσεις».

