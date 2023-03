Αθλητικά

Σεξουαλική επίθεση: Νεαρή κοπέλα κατήγγειλε ποδοσφαιριστή της Premier League

Αντιμέτωπος με νέα κατηγορία για σεξουαλική επίθεση παρουσιάζεται ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League και έχει συλληφθεί στο παρελθόν για δυο βιασμούς.



Νέα υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, με επίκεντρο παίκτη της Premier League, αποκαλύπτει η «Sun».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (που δεν κατονομάζεται, αλλά αναφέρεται ότι είναι διεθνής και αγωνίστηκε με την εθνική του στο προηγούμενο Μουντιάλ) καταγγέλθηκε από κοπέλα για περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Φλεβάρη στο Χαρτφορντσάιρ.

Όπως τονίζεται, ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές και έχει συλληφθεί δυο φορές στο παρελθόν με την κατηγορία του βιασμού.

Μετά την καταγγελία, ο παίκτης ανακρίθηκε για αρκετές ώρες από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες.

