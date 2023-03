Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική κολεκτομή: “Πέρα από την ελπίδα υπάρχουν και τα γεγονότα”

Γράφει ο Περικλής Χρυσοχέρης, Χειρουργός, Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Το εύρος των παθήσεων του εντέρου είναι τέτοιο, που οδηγεί χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο στην Ελλάδα, να επισκεφθούν χειρουργούς προκειμένου να βρουν λύση στο πρόβλημά τους.

Οι παθήσεις αυτές μπορεί να αφορούν κακοήθειες (καρκινικούς όγκους) και μη κακοήθειες όπως, εκκολπωματίτιδα, νόσο του Crohn, ελκώδη κολίτιδα, πρόπτωση ορθού, κ.ά. Οι χειρουργοί μπορούν να αφαιρέσουν το πάσχον μέρος και παράλληλα να κάνουν λεμφαδενικό καθαρισμό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για τον ασθενή βάσει της διάγνωσης, των συμπτωμάτων και της ηλικίας.

Τι είναι η εκτομή του εντέρου;

Η εκτομή του εντέρου είναι γνωστή και ως κολεκτομή. Διενεργούνται διαφόρων τύπων κολεκτομές, όπως μερική κολεκτομή, ολική κολεκτομή, δεξιά κολεκτομή, εγκαρσιεκτομή, σιγμοειδεκτομή και αφορά την αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος του εντέρου. Η μερική κολεκτομή ή ημικολεκτομή αφορά την αφαίρεση τμήματος του παχέος εντέρου.

Ποιες τεχνικές υπάρχουν;

Ο χειρουργός μπορεί να πραγματοποιήσει μια τέτοιου είδους επέμβαση με την παραδοσιακή «ανοιχτή» τεχνική. Αυτό αφορά τομή στο κοιλιακό τοίχωμα (συνήθως μέση λαπαροτομή) που επιτρέπει την πρόσβαση στο σημείο της βλάβης από τον χειρουργό και τη χρήση κλασικών εργαλείων ανοικτής χειρουργικής.

Εδώ και πολλά χρόνια έχουν αναπτυχθεί δύο τεχνικές που αναφέρονται ως «ελάχιστα επεμβατικές». Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική μέθοδος με το πλέον διαδεδομένο και παγκοσμίως χρησιμοποιούμενο ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Και οι δύο προσεγγίσεις απαιτούν τομές πολύ μικρού μεγέθους στο κοιλιακό τοίχωμα από τις οποίες ο χειρουργός περνάει την κάμερα και τα εργαλεία που θα χρειαστεί.

Στην λαπαροσκοπική χειρουργική οι χειρουργοί χρησιμοποιούν το λαπαροσκόπιο με τοποθετημένη κάμερα στην απόληξή του το οποίο μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού της κοιλιάς σε οθόνη που βρίσκεται μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Αυτή η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δίνει στον χειρουργό και τρισδιάστατη απεικόνιση.

Η ρομποτική προσέγγιση διενεργείται με το σύστημα Da Vinci. Απαιτεί τομές στο κοιλιακό τοίχωμα μόλις λίγων χιλιοστών. Ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα του συστήματος, εντός της χειρουργικής αίθουσας, και κινεί μέσω αυτής τους βραχίονες που συγκρατούν τα εργαλεία. Το σύστημα παρέχει τρισδιάστατη, υψηλής ευκρίνειας και μεγέθυνσης εικόνα, δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπινου οφθαλμού. Επιτρέπει στο χειρουργό να φτάνει σε «δύσβατα» σημεία με τα ειδικά τροκάρ που συγκρατούνται από τους βραχίονες του Da Vinci. Η τεχνική ακρίβεια των κινήσεων του έχει προβλέψει την εξουδετέρωση αυτού που αποκαλείται «τρόμος - tremor», δηλαδή το τρέμουλο του ανθρώπινου χεριού, εξαλείφοντας την πιθανότητα λάθους.

Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης σε σχέση με τα ανοικτά χειρουργεία

Μειωμένος χρόνος νοσηλείας

Εξάλειψη επιπλοκών

Μειωμένη απώλεια αίματος

Γρηγορότερη επαναφορά της λειτουργείας του εντέρου

Λιγότερη συνολική νοσηρότητα

