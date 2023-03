Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Νέες τοποθετήσεις Υποστρατήγων και Ταξιάρχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα ονόματα που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε νέες τοποθετήσεις Υποστρατήγων και Ταξιάρχων προχώρησε ο Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, που πριν από λίγες μέρες ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα με απόφαση του έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, από Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου

ΜΠΑΛΛΑΣ Γεώργιος, από Δ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α. στη Γενική Δ/νση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, ως Γενικός Διευθυντής.

ΡΟΚΚΟΣ Βασίλειος, από Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στη Γ.Α.Δ. Αττικής, ως Βοηθός.

και των Ταξιάρχων, ως ακολούθως:

ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, από Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Ασφάλειας, ως Προϊστάμενος.

ΧΑΛΚΙΑΣ Κωνσταντίνος, από Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στην Αστυνομική Ακαδημία.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε εστιατόριο που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

25η Μαρτίου - Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μαθητική παρέλαση

Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή