Κόσμος

25η Μαρτίου: Μήνυμα της Πρεσβείας του Ισραήλ στον ελληνικό λαό

Η ανάρτηση της διπλωματικής αποστολής του Ισραήλ στην Αθήνα για την Εθνική Επέτειο.

«Χρόνια πολλά στον ελληνικό λαό για την εθνική Ημέρα Ανεξαρτησίας!» εύχεται σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

«Σήμερα είναι η επέτειος του αγώνα της Ελλάδας για ελευθερία και ανεξαρτησία.Τιμούμε τη γενναιότητα όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας τους και γιορτάζουμε τις αξίες της δημοκρατίας και της κυριαρχίας που πρεσβεύει η Ελλάδα» τονίζεται στο μήνυμά της.

Το μήνυμα της ισραηλινής πρεσβείας καταλήγει: «Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές και τη φιλία μας στην Ελλάδα! Ας συνεχίσουμε όλοι να εμπνεόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον».

Χρόνια πολλά Ελλάδα! Τις καλύτερες ευχές και τη φιλία μας για την ανεξαρτησία σου!

Happy Independence Day, Greece! We extend our best wishes and friendship.????#Greekindependenceday #March25

— Israel in Greece (@IsraelinGreece) March 25, 2023

