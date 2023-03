Πολιτική

Εκλογές - Τσαπανίδου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα από την πρώτη κάλπη

Τι είπε για ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Πώς σχολιάζει δημοσίευμα που τον θέλει να χρωστά.

«Η τραγωδία που ζήσαμε στα Τέμπη άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα συνολικά ως κοινωνία, όπως επίσης άλλαξε και τον τρόπο που θα πάμε να ψηφίσουμε», ανέφερε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου και πρόσθεσε: «Η κοινωνία βλέπει ξεκάθαρα πλέον τις συνθήκες όπου ζει με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και εκφράζει ένα "φτάνει πια, ως εδώ". Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι από την πρώτη κάλπη θα εμπιστευτεί τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως πρώτο κόμμα».

Για την κυβέρνηση συνεργασίας και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη υποστήριξε: «Η λύση για να μπει η Ελλάδα σε μια φάση σταθερότητας είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, πάνω σε προγραμματικές θέσεις. Έχουμε ακούσει διάφορα και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ακούμε κατά καιρούς διαφορετικές θέσεις, και ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Όταν θα φτάσουμε στις κάλπες και ο κόσμος θα μιλήσει, τότε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι θα βρεθούμε μπροστά σε μια ευθύνη για να σχηματίσουμε κυβέρνηση στις εκλογές ώστε να μην μπει η χώρα σε μια περιπέτεια πολλαπλών εκλογών».

Για την αυτοδυναμία που επιδιώκει η ΝΔ σημείωσε: «Ούτε στη φαντασία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να υπάρξει η αυτοδυναμία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο για εμάς θα οδηγήσει σε μια εκ νέου αλαζονική κυβέρνηση και ανεξέλεγκτη που θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερες περιπέτειες».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε: «Αναρωτιέμαι πώς μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με τη ΝΔ από τη στιγμή που ο ίδιος κινείται στον προοδευτικό χώρο, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιωτικοποιεί ό,τι μπορεί, μέχρι και το νερό που πίνουμε, κάνει τις εργασιακές σχέσεις ζούγκλα, αφήνει τα funds να πλειστηριάζουν τα σπίτια του κόσμου, και ταυτόχρονα δεν ξέρει τίποτα -ούτε για τις παρακολουθήσεις, ούτε για τους Πάτσηδες, ούτε για τον κ. Παπαθανάση, ούτε για την κατάσταση των σιδηροδρόμων», συνέχισε».

Για το θέμα του δημοσιεύματος του «Documento» σχετικά με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση, η εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε τα εξής: «Είναι δυνατόν να μην επιμείνουμε στο θέμα αυτό; Δεν είναι σκάνδαλο ο κ. Παπαθανάσης να εμφανίζεται να χρωστάει 1,8 εκατ. ευρώ και να λέει ότι πρόκειται για εγγύηση που έδωσε, για ένα δάνειο μάλιστα σε μια εταιρεία από την οποία έφυγε; Και έχει υπάρξει και μια καταδίκη του ενδιαμέσως για καταδολίευση δανειστών. Ισχυρίζεται ο ίδιος ότι δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Μα η καταδολίευση δανειστών είναι αντικείμενο αστικού δικαίου. Και όταν ρωτήθηκε αν καταδικάστηκε, ο κ. Παπαθανάσης δεν το διαψεύδει και απάντησε ότι η υπόθεση έκλεισε στο Εφετείο. Η κοινή λογική λέει ότι πριν από την έφεση υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Αλλά επιπλέον τι σημαίνει ότι η υπόθεση έκλεισε στο Εφετείο; Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: Τι συμβιβασμό έκανε με την τράπεζα, τι ποσό κατέβαλε; Τι κούρεμα έγινε; Μπορούν όλοι οι απελπισμένοι πολίτες εκεί έξω που χάνουν τα σπίτια τους να κάνουν τους ίδιους συμβιβασμούς με τις τράπεζες; Ο Κ. Μητσοτάκης θα κρατήσει τον κ. Παπαθανάση στα ψηφοδέλτια;».

