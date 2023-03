Οικονομία

ΗΠΑ – τράπεζες: Οι Αμερικανοί απέσυραν καταθέσεις 100 δις δολαρίων σε μια εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Αρχών, η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ παραμένει θορυβημένη από τος εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.

Οι ρυθμιστικές αρχές αναγκάστηκαν και πάλι να διαβεβαιώσουν την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές και σταθερό, στον απόηχο νέων στοιχείων, που έδειξαν ότι αποσύρθηκαν σε μία εβδομάδα καταθέσεις ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, ο διοικητής της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ και περισσότεροι από δέκα ακόμη αξιωματούχοι συμμετείχαν σε ειδική κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εποπτείας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την Παρασκευή.

Όπως έγινε γνωστό αξιωματούχος της Fed της Νέας Υόρκης ενημέρωσε την ομάδα για τις «εξελίξεις της αγοράς».

«Το Συμβούλιο συζήτησε τις τρέχουσες συνθήκες στον τραπεζικό τομέα και σημείωσε ότι ενώ ορισμένα ιδρύματα έχουν υποστεί πίεση, το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ παραμένει υγιές και ανθεκτικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το Συμβούλιο συζήτησε επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων».

Η ανακοίνωση, που κυκλοφόρησε λίγο μετά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, ήρθε περίπου την ίδια στιγμή που τα νέα στοιχεία της Fed έδειξαν ότι οι πελάτες των τραπεζών άντλησαν συλλογικά 98,4 δισεκατομμύρια δολάρια από λογαριασμούς για την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου.

Αυτό θα είχε καλύψει την περίοδο που οι ξαφνικές χρεκοπίες της Silicon Valley Bank και της Signature Bank συγκλόνισαν τον κλάδο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προήλθε από μικρές τράπεζες. Τα μεγάλα ιδρύματα είδαν τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 67 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μικρότερες τράπεζες είδαν εκροές 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αναλήψεις μείωσαν τις συνολικές καταθέσεις σε κάτι περισσότερο από 17,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και αντιπροσώπευαν περίπου το 0,6% του συνόλου. Οι καταθέσεις παρουσίασαν σταθερή πτώση τον περασμένο περίπου χρόνο, με πτώση 582,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς έχουν δει τα περιουσιακά τους στοιχεία να αυξάνονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες κατά 203 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3,27 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Επενδυτικής Εταιρείας έως τις 22 Μαρτίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πάουελ προσπάθησε επίσης να διαβεβαιώσει το κοινό ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές.

«Έχετε δει ότι έχουμε τα εργαλεία για να προστατεύσουμε τους καταθέτες όταν υπάρχει απειλή σοβαρής βλάβης στην οικονομία ή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία», είπε ο Πάουελ την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε,

Η απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια αναφοράς άλλο ένα τρίμηνο της εκατοστιαίας μονάδας. «Και νομίζω ότι οι καταθέτες θα πρέπει να υποθέσουν ότι οι καταθέσεις τους είναι ασφαλείς». Ο Πάουελ σημείωσε ότι οι ροές καταθέσεων «έχουν σταθεροποιηθεί την περασμένη εβδομάδα» μετά από αυτό που αποκάλεσε «ισχυρές ενέργειες» από τη Fed για να σταματήσει το σύστημα.

Οι τράπεζες συρρέουν σε προγράμματα δανεισμού έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση των SVB και Signature. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι τα ιδρύματα ελάμβαν κατά μέσο όρο δάνεια 116,1 δισ. δολαρίων ημερησίως. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Μισισιπί (εικόνες)

25η Μαρτίου – Γαύδος: Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε πίσω ή μπροστά τα ρολόγια μας;