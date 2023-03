Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα: Δραματική διάσωση ηλικιωμένης με κινητικά προβλήματα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ηλικιωμένης με κινητικά προβλήματα στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη αφού αστυνομικοί την απεγκλώβισαν από το διαμέρισμά της που είχε πιάσει φωτιά και την απομάκρυναν έγκαιρα και με ασφάλεια. Έγκαιρα απομακρύνθηκαν, επίσης, άλλοι τρεις ένοικοι της οικοδομής κι ένα ζώο συντροφιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τρεις εκ των παθόντων (γυναίκες), μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ σε ηλικιωμένο άντρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, από έμπειρο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Η εστία της πυρκαγιάς κατασβέσθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία ενεργεί και την προανάκριση.

