5ετές ομόλογο: άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Με το νέο ομόλογο το Δημόσιο θα αντλήσει ποσό της τάξης των 1,5 - 2 δισ. ευρώ.

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την νέα κοινοπρακτική έκδοση 5ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου. Tο αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (3,02%), δηλαδή στο 3,97%

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το νέο ομόλογο, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, το Δημόσιο θα αντλήσει ποσό της τάξης τουλάχιστον των 1,5 - 2 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι σχεδόν το 80% του εφετινού δανειακού προγράμματος.

Την νέα έκδοση, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ αμέσως μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών χθες από τον Πρωθυπουργό, αναλαμβάνουν οι Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και η Τράπεζα Πειραιώς.

Στη δευτερογενή αγορά χθες το ελληνικό πενταετές ομόλογο αναφοράς διαπραγματευόταν με απόδοση 3,75% από 3,62% που ήταν την προηγούμενη ημέρα ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έχει αυξηθεί στο 4,19% από το 4,14% αντιστοίχως.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο από την αρχή του έτους έχει αντλήσει έως τώρα από τις αγορές περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό δανειακό πρόγραμμα για εφέτος έχει προσδιοριστεί να φθάσει περίπου τα 7 δισ. ευρώ.

