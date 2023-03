Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Νέα έξοδος στις αγορές με 5ετές ομόλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 18 Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε βάλει στο Ταμείο 3,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το μισό από το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού.

Το ελληνικό δημόσιο έδωσε mandate σε έξι οίκους για νέα 5ετή ομολογιακή έκδοση αναφοράς με ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2028, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε mandate σε BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς που θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι.

Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι με την έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 18 Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε βάλει στο Ταμείο 3,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το μισό από το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού. Με βάση τη στρατηγική που έχει ανακοινωθεί, στόχος είναι να απευθυνθεί στις αγορές για επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του έτους, ενώ στον ορίζοντα αναμένονται κάποιες πολύ θετικές για τις αγορές ειδήσεις. Τον Απρίλιο, οι ανακοινώσεις της Eurostat αναμένεται να πιστοποιήσουν αισθητά καλύτερο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: νέα διακοπή στη δίκη του πιλότου

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok