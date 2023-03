Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: αυτισμός, ψυχοθεραπεία, “θεωρία του νου” και κύηση

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα η θεματολογία των δύο εκπομπών υγείας και ευεξίας, που θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σαββατο 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 10:00

Η καθημερινότητα των αυτιστικών παιδιών μέσα από τα μάτια των ειδικών παιδαγωγών και των γονιών. Πώς επηρεάζει η «θεωρία του νου»;

Γιατί μας παχαίνει το marketing των τροφίμων; Τι δείχνουν οι μελέτες;

«Νοερή προπόνηση» για την ενίσχυση των μυών του σώματος.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ευεργετική ιππασία για παιδιά με αναπηρία από το Σωματείο «Παναγία Ευαγγελίστρια». Η θετική επίδραση των αλόγων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 10:00

Νέες μελέτες για τον συνδυασμό ψυχοθεραπείας και άσκησης. Πόσο βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας;

Ποια προπόνηση είναι κατάλληλη για ανθρώπους με στρες, κακή διάθεση ή κατάθλιψη;

Κύηση μετά τα 50: Γιατί μοιάζει με βουτιά σε αχαρτογράφητα νερά;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι τροφή να επιλέξουμε για το κατοικίδιό μας; Νωπή, ξηρή ή μαγειρευτή;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

