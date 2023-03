Οικονομία

ΑΑΔΕ: Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Κοινή συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Οικονομικών, του υφυπουργού, του διοικητή της ΑΑΔΕ και του διευθύνοντα σύμβουλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η ψηφιακή διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS αποτελεί μία σημαντική καινοτομία της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, με γνώμονα την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν, σήμερα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης.

Θέμα της συνέντευξης ήταν η «Διασύνδεση των Ταμειακών Μηχανών με τα POS - Νέοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί», όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στάδια και τα επόμενα βήματα για την εγκατάσταση σύγχρονων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) ανάλογων των απαιτήσεων της αγοράς και των προκλήσεων της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την επιδότηση των επιχειρήσεων σχετικά με την αναβάθμιση του λογισμικού και την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Κοινό τόπο αποτέλεσε η διαβεβαίωση ότι η μετάβαση θα υλοποιηθεί ομαλά και χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε πως «η αποτελεσματικότητα της μέχρι σήμερα -την τελευταία τετραετία- ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, παρά τις δυσμενείς -παγκοσμίως- οικονομικές συνθήκες, αντανακλάται και στα δημόσια οικονομικά, με σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων» και προσέθεσε:

«Πού οφείλεται όμως -κυρίως- αυτή η αύξηση στα φορολογικά έσοδα;

1ον. Στην ανάπτυξη. Η οικονομία αναπτύσσεται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καλύτερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 6% το 2022, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και φέτος, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,3%, πολύ υψηλότερα από το 1,8% που υποστηρίζαμε μέχρι πρόσφατα.

2ον. Στην εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων. Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων φόρων έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη σημερινή Κυβέρνηση. Μάλιστα, η πιο σημαντική αύξηση παρατηρείται στην εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά σχεδόν 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018! Αύξηση στο ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών εντοπίζεται, δευτερευόντως, σε όλες τις κατηγορίες, και κυρίως σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, έως 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018.

3ον. Στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή έχει συρρικνωθεί, ως αποτέλεσμα -κυρίως- της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ”κενό” ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ, παρουσίασε πτώση στην Ελλάδα κατά 3,7%, από το 23,4% το 2019 στο 19,7% το 2020. Η εν λόγω μεταβολή αποτελεί την 4η καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντικατοπτρίζει ετήσια πτώση φοροδιαφυγής από ΦΠΑ κατά 1,53 δισ. ευρώ.

Αυτά τα 3 ουσιώδη στοιχεία συνιστούν σημαντική, θετική εξέλιξη για τη χώρα, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ, σήμερα παρουσιάζουμε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών για τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς, οι οποίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής, με βασικά προτάγματα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος ανέφερε: «Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και ευρύτερου εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, προχωράμε πλέον και στην υλοποίηση της διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τα τερματικά αποδοχής καρτών. Πρόκειται για μία ακόμη ουσιαστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Συνεχίζουμε στον δρόμο των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων».

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το πλάνο μετάβασης στη νέα λειτουργικότητα και δήλωσε σχετικά: «Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς της αγοράς προωθούμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με έναν στόχο: όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με σύγχρονους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς, που υποστηρίζουν κατάλληλα τις συναλλαγές και μπορούν να διασυνδεθούν με POS. Αναβαθμίζουμε ήδη τους σημερινούς ΦΗΜ και προβλέπουμε άμεσα τους ΦΗΜ νέας γενιάς, για να περιορίσουμε δραστικά τη δυνατότητα παράκαμψης και τις συστημικές αδυναμίες που υποστηρίζουν τη φοροδιαφυγή και εμποδίζουν την φορολογική δικαιοσύνη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στην ΑΑΔΕ ενισχύει την οικονομία και την ανάπτυξη, υπηρετεί την κοινωνία, και προάγει τον υγιή και επί ίσοις όροις ανταγωνισμό».

