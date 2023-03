Πολιτική

Ραγκούσης: Εξώδικο και πολιτική κόντρα για το σπίτι στην Πάρο

Πολιτική διαμάχη προκάλεσε η δανειοδότηση από τον ΟΕΚ της πρώην συζύγου του Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος υπέβαλλε μήνυση.

Εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση στην εφημερίδα «Political» απέστειλε ο Γιάννης Ραγκούσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως σημειώνεται, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την εφημερίδα «να αποκαταστήσει άμεσα την εις βάρος του προσβολή και να ανακαλέσει στο σύνολό τους τις σκοπίμως διαστρεβλωμένες, παράνομες και συκοφαντικές για το πρόσωπό του αναφορές».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Επιδόθηκε σήμερα από δικαστικό επιμελητή στην εφημερίδα POLITICAL η επισυναπτόμενη εξώδικη διαμαρτυρία - δήλωση και πρόσκληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννη Ραγκούση μετά και το σημερινό συκοφαντικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της με το οποίο αναπαράγει και δεν ανακαλεί τους χθεσινούς ψευδείς, ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Στο εξώδικο μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο ΟΕΚ για πρώτη φορά το 2007, βάσει Υπουργικής Απόφασης, καθόρισε δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους τρίτεκνους-δικαιούχους ΟΕΚ να συνάψουν δάνειο για ανέγερση ή αγορά πρώτης κατοικίας και ανάμεσα στις προϋποθέσεις ήταν η υποχρέωση το ακίνητο να είχε ελάχιστο εμβαδό τα 100 τμ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται στην (ΦEK 250/27_2_2007) YΠOYPΓIKH AΠOΦAΣH, με την οποία προστέθηκαν στους δικαιούχους του άρθρου 31 του Κανονισμού προϋποθέσεων παροχής δανείων και κατοικιών και οι προστατεύοντες 3 παιδιά: «Το ελάχιστον εμβαδόν της κατοικίας (μη συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας των κοινόχρηστων χώρων) για τους δικαιούχους με 3 παιδιά, ορίζεται στα 100 τ.μ.».

2. Σε όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες δικαιούχους του ΟΕΚ, με την Υπουργική Απόφαση του 2000 βάσει του Ν. 2224/1994, προβλέφθηκαν δύο τρόποι αποπληρωμής δανείων δικαιούχων του ΟΕΚ, είτε άτοκη αποπληρωμή του σε 25 χρόνια, είτε εφάπαξ καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.

Συγκεκριμένα, στην ΥΑ 501//2000 (ΥΑ 50165 ΦΕΚ Β 403 2000): Ρυθμίσεις οφειλών δικαιούχων ΟΕΚ δανείων ΝΔ 1138/72 κ.λπ. (289865), περ. Γα ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Ν.2224/1994, σύμφωνα με την οποία: «Οι δικαιούχοι στους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσης, άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μπορούν μετά την παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5 ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ, με έκπτωση 40%, το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν συγχρόνως οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τόκοι υπερημερίας». Επομένως, δεν υπήρξε καμία ατομική και πολύ περισσότερο χαριστική ρύθμιση ειδικά για εμένα από τον ΟΕΚ.

3. Η χορήγηση των εν λόγω δανείων δεν ήταν ανταγωνιστική, δεν υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, με αποτέλεσμα να μπορούσαν να λάβουν το εν λόγω δάνειο όλοι όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την χορήγησή του και επομένως όποιος το ελάμβανε, δεν το στερούσε από κάποιον άλλο τρίτεκνο ή ασθενέστερο συμπολίτη μας.

4. Η μετατροπή της μόνιμης κατοικίας μου και σε επαγγελματικής χρήσης έλαβε χώρα το 2014, δηλαδή μετά την αποπληρωμή του δανείου στον ΟΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2011. Από το έτος 2014, το εν λόγω ακίνητο τους χειμερινούς μήνες αποτελεί τη μόνιμη κατοικία των τριών παιδιών μου και απ' το 2019 και της πρώην συζύγου μου, ενώ τους τουριστικούς μήνες ενοικιάζω αυτό για βιοποριστικούς λόγους. Εγώ, σε αντίθεση με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, δεν διαθέτω «αδιευκρίνιστες» καταθέσεις ή εξωχώριες (offshore) εταιρείες, όπως Υπουργοί και στελέχη της απερχόμενης κυβέρνησης.

Για τους παραπάνω λόγους, καλώ την εφημερίδα στο επόμενο φύλλο της να αποκαταστήσει άμεσα την εις βάρος μου προσβολή και να ανακαλέσει στο σύνολό τους τις σκοπίμως διαστρεβλωμένες, παράνομες και συκοφαντικές για το πρόσωπό μου αναφορές και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Η επανορθωτική δήλωση θα πρέπει να έχει το εξής περιεχόμενο: «Ζητάμε συγνώμη από τον Γιάννη Ραγκούση για το δημοσίευμά μας, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι ήταν καθ' ολοκληρίαν συκοφαντικό. Προέβημεν στην δημοσίευσή του με σκοπό να πλήξουμε την τιμή και την υπόληψή του και να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Η αλήθεια είναι ότι ουδέν ηθικό, πολιτικό ή νομικό θέμα υπάρχει ως προς την κατοικία του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο. Πολύ δε περισσότερο ο Γιάννης Ραγκούσης ουδόλως συνδέεται με παράνομα χρηματικά ποσά, με offshore εταιρείες και με αδήλωτους τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις».

β) παραλείπετε στο εξής τη χρήση διαστρεβλωμένων και συκοφαντικών ισχυρισμών, αναφορών και απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος μου.

'Αλλως, δηλώνω, ότι θα προσφύγω ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και πολιτικών Δικαστηρίων για την πλήρη αποκατάσταση της τρωθείσας τιμής και υπόληψής μου και την προστασία της από περαιτέρω προσβολές της.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωσή της: Όσο συνεχίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ραγκούσης να πετάνε υποκριτικά τη μπάλα στην εξέδρα για την υπόθεση της βίλας του, που χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ώστε να την εκμεταλλεύεται τουριστικά, τόσο θα συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε επιτακτικά τα ακόλουθα αμείλικτα ερωτήματα:

Στη δανειακή σύμβαση που αφορά το ακίνητο αυτό, φαίνεται ότι το ακίνητο είναι 200 τετραγωνικά. Είναι τουλάχιστον αστείο ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας να χρηματοδοτεί πρώτη κατοικία 200 τετραγωνικών με πισίνα σε νησί του Αιγαίου. Από την άλλη, αν ανατρέξει κανείς στις διαφημίσεις του συγκεκριμένου ακινήτου στις διάφορες πλατφόρμες, δηλώνεται ότι είναι 450 τ.μ. Πώς από 200 τ.μ. το υπερπολυτελές ακίνητο έγινε 450 τ.μ.; Έγινε κάποιου είδους νομιμοποίηση; Πότε και με ποιες διατάξεις;

Το δάνειο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για κοινωνικούς λόγους, ήταν 145.000 ευρώ και ο ίδιος έχει δηλώσει πως το αποπλήρωσε άμεσα. Πόσο παραπάνω κόστισε η εν λόγω επένδυση των 450 τ.μ. με την πισίνα και πώς πληρώθηκε; Καλύπτονται αυτά τα ποσά από το πόθεν έσχες του κ. Ραγκούση;

Ο κ. Ραγκούσης στην ανακοίνωσή του δήλωσε ότι από το 2014, το εν λόγω ακίνητο τους χειμερινούς μήνες αποτελεί τη μόνιμη οικογενειακή κατοικία, ενώ τους τουριστικούς μήνες το νοικιάζει για βιοποριστικούς λόγους. Δηλώνονται κανονικά στην εφορία τα ποσά αυτά;

Για πόσες εβδομάδες κατ’ έτος νοικιάζει την εν λόγω βίλα; Αν συγκρίνει κανείς τις μέσες τιμές ενοικίασης που εμφανίζονται στις πλατφόρμες όπου είναι καταχωρημένη η βίλα, με τα εισοδήματα που δηλώνει στο πόθεν έσχες του, πρέπει να την νοικιάζει κατά μέσο όρο για μία εβδομάδα τον χρόνο. Βέβαια, αν μπει κανείς σήμερα στις εν λόγω πλατφόρμες θα δει ότι είναι ήδη «κλεισμένη» η βίλα Ραγκούση για 35 ημέρες φέτος το καλοκαίρι.

Πόσα πραγματικά εισπράττει από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου και γιατί τη διαφημίζει με 13 διαφορετικά ονόματα σε διάφορες πλατφόρμες;

Πού και πώς εμφανίζονται τα εν λόγω έσοδα στο πόθεν έσχες του;

Είναι διατεθειμένος ο κ. Ραγκούσης να δώσει στη δημοσιότητα τις καρτέλες και τα παραστατικά από τις πλατφόρμες μέσω των οποίων νοικιάζει τη βίλα του, ώστε να συγκριθούν με αυτά που δηλώνει στα πόθεν έσχες του;

Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι να αξιοποιεί ο κ. Ραγκούσης πόρους που προορίζονται για αδύναμους συμπολίτες μας προκειμένου να χτίσει βίλα με πισίνα, την οποία εκμεταλλεύεται οικονομικά ως υπερπολυτελές τουριστικό κατάλυμα;».

Απαντώντας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει: «Τελικά η προγραμματική πρόταση της ΝΔ για το μέλλον της χώρας είναι το σπίτι μου. Η ΝΔ των 400 εκατομμυρίων ευρώ δανεικών και αγύριστων είναι εμφανώς απελπισμένη από τη βροχή των αποκαλύψεων ότι στελέχη της εφορμούσαν στις ευνοϊκές τραπεζικές ρυθμίσεις, την ώρα που άλλα στελέχη της, τα κοράκια της ΝΔ, επέσπευδαν πλειστηριασμούς κατά υπερχρεωμένων πολιτών. Για να ξεφύγει από τα σκοινιά της δύσκολης θέσης της επιλέγει να πετάξει λάσπη και σε εμένα και να διασπείρει απίθανα ψέματα και διαστρεβλώσεις για ένα ζήτημα που έχει ελεγχθεί στο παρελθόν, χωρίς ποτέ να αποδώσει -και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδώσει- τίποτα σε βάρος μου. Μπορεί η ΝΔ να έχει ανάγκη να συντηρεί την τοξικότητα των τερατωδών ψεμάτων, έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες της σε αυτά για να ανακόψει τη φθορά της. Προφανώς δεν μπορεί να πείσει για την ακεραιότητα των στελεχών της και έτσι επιλέγει να παρουσιάσει ψευδείς κατηγορίες που οδηγούν στο αντιπολιτικό «όλοι είναι ίδιοι». Όμως, επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι και επειδή εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο και καμιά αλλεργία στον έλεγχο, ακόμη και για εκείνα που έχουν ήδη ελεγχθεί, δηλώνω ότι ως μέλος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, ως νέας ειδικής επιτροπής που ελέγχει τις δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών, θα προκαλέσω ο ίδιος τον έλεγχο της υπόθεσής μου, προσκομίζοντας και όλα τα στοιχεία που τυχόν θα μου ζητηθούν. Στην ίδια συνεδρίαση όμως θα καλέσω να γνωστοποιηθούν και να ελεγχθούν το ίδιο και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι υπουργοί της ΝΔ για υποθέσεις τους, ιδίως που αφορούν την πορεία εξέλιξης και ρυθμίσεων έως και 12 εκατομμύρια ευρώ ατομικών τους δανείων. Για ξεκίνημα θα ζητήσω να ελεγχθεί το δάνειο του κ. Μητσοτάκη για τον Κήρυκα Χανίων, για το οποίο σύμφωνα με δημόσιες καταγγελίες και δημοσιεύματα, επί έντεκα χρόνια δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ. Όλα τα παραπάνω θα τα ζητήσω με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο της συγκεκριμένης επιτροπής».





