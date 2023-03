Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Η ένοπλη επίθεση, η Ακσενέρ και τα “πυρά” στον Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πολιτική σύγκρουση στην Τουρκία πυροδότηση η ένοπλη επίθεση σε κτήριο, όπου στεγάζονται γραφεία του “Καλού Κόμματος”, της Μεράλ Ακσενέρ.

Ενώ η Τουρκία οδεύει προς τις εκλογές της 14ης Μαΐου, ένοπλη επίθεση στο κτήριο της Επαρχιακής Προεδρίας της Κωνσταντινούπολης του Κόμματος «IYI» στο Μέρτερ, από άγνωστο δράστη, πυροδότησε νέα σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό της γείτονος,

Η σφαίρα από το όπλο του δράστη, που τράπηκε σε φυγή και αναζητείται, χτύπησε το παράθυρο του κτηρίου του «Καλού Κόμματος».

Έντονες αντιδράσεις

Ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμι Ιμάμογλου καταδίκασε την ένοπλη επίθεση, γράφοντας στο Twitter, «Καταδικάζω την ένοπλη επίθεση στην επαρχιακή Κωνσταντινούπολης στο Καλό Κόμμα. Μεταφέροντας τις καλύτερες ευχές μου στους φίλους μας, υπογραμμίζω επίσης την προσδοκία μας ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό».

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε ότι «Η κ. Μεράλ είναι μια ισχυρή ηγέτιδα, είναι “λύκαινα”, δεν μπορείτε να την τρομάξετε έτσι».

Yine karanl?k eller devrede Amaclar? belli kaos c?kartmak bu oyunlara gelmemek laz?m sagduyulu davranmak laz?m istediklerini vermemek laz?m...IYI parti istanbul il baskanl?g?na yap?lan sald?r?y? k?n?yorum ve lanetliyorum... pic.twitter.com/F0rseNOP5p — Cengiz ARI (@ARICengiz) March 31, 2023

Η πρόεδρος της επαρχιακής Κωνσταντινούπολης του CHP Τζανάν Καφταντζίογλου τηλεφώνησε στην επαρχιακή της Κωνσταντινούπολης του Καλού Κόμματος και μετέφερε μήνυμα αλληλεγγύης. Στο μήνυμά της στο Twitter, η Καφταντζίογλου αναφέρει «Ακόμα και οι σφαίρες σας δεν θα έχουν κανένα. Περαστικά».

Αντιδρώντας στην επίθεση, ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου του Κόμματος IYI Μπούγρα Καβοντζού αναφέρθηκε στις δηλώσεις του προέδρου του AKP Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Μεράλ Ακσενέρ και είπε ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα ρητορικής μίσους, προσβολών και απειλών τύπου «μην με κάνετε να ασχοληθώ μαζί σας».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Καβουντσού ανέφερε χαρακτηριστικά «Η επαρχιακή του Καλού Κόμματοςτης Κωνσταντινούπολης πυροβολήθηκε. Αυτό είναι αποτέλεσμα ρητορικής μίσους, προσβολών και απειλών του‘Μην με κάνεις να τα βάζω μαζί σου’ στην Τουρκία το 2023. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επιβίωσης αυτής της χώρας είναι η νοοτροπία που διαδίδει αυτή τη γλώσσα μίσους!».

Ο Αντιπρόεδρος του CHP Σεγίτ Τορούν ανέφερε «Καταδικάζω έντονα την ένοπλη επίθεση στην επαρχιακή Κωνσταντινούπολης. Περαστικά. Όλοι οι δράστες που εμπλέκονται στην πολιτική του φτηνού εκφοβισμού θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου το συντομότερο δυνατό».

Ακσενέρ: Ρετζέπ μπέη δεν σε φοβάμαι

«Ο άνθρωπος που θα τρομάξει την Ακσενέρ δεν γεννήθηκε ακόμη, δεν φοβάμαι, Ρετζέπ Μπέη», απάντησε η ηγέτιδα του Καλού Κόμματος, κατά την επίσκεψή της στα γραφεία της επαρχιακής Κωνσταντινούπολης όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Η Μεράλ Ακσενέρ υπενθύμισε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου εναντίον της και είπε «Αγαπητό μου έθνος, αν αυτό το τερατώδες σύστημα συνεχιστεί, σήμερα είναι έγινε σε μας αυτό, αύριο εναντίον σας».

Απευθυνόμενη στο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Πρέπει να σε αποκαλώ πρόεδρο, αλλά ο πρόεδρος δεν μιλάει έτσι. Έπειτα από την απειλή του Ρετζέπ Μπέη, ρίχτηκαν πυροβολισμοί εναντίο του κόμματός μας στον 1ο και στον 3ο όροφο. Είναι απαράδεκτο να προσπαθεί κανείς να εκφοβίσει απολιτικά κόμματα 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι μια τεράστια προσβολή για το εκλογικό σώμα».

Η Μεράλ Ακσενέρ συνέχισε λέγοντας «Απευθύνω έκκληση στις γυναίκες. Μου εκτόξευσαν κάθε είδους βρισιές, βρωμιές και αηδίες που δεν μπορούσαν να εκτοξευθούν εναντίον ενός άνδρα πολιτικού, γιατί είμαι γυναίκα! Αν μπορούν να γίνουν αυτά σε μια γυναίκα στην πολιτική, βλέπουμε μαζί τιδεν μπορούν να κάνουν στα παιδιά και στις κόρες σας. Αν θέλετε να τελειώσει αυτή η σκληρότητα, η βρωμιά και η αηδία, αγαπητές γυναίκες, θα ψηφίσετε τη Συμμαχία του Έθνους στις 14 Μαΐου».

Ακόμη, η Μεράλ Ακσενέρ είπε: «Ρετζέπ μπέη, απευθύνομαι σε σένα. Είσαι πολύ στενοχωρημένος, σου μένει 1,5 μήνας, μόλις κατάλαβες ότι φεύγεις, προτιμάς να φωνάζεις σε μας αντί να φωνάζεις στους απατεώνες γύρω σου, δεν υπάρχει φυγή, η συμβουλή μου είναι να πιείς τσάι με χαμομήλι».

Ειδήσεις σήμερα:

Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε παιδότοπο: Αποζημίωση ζητούν οι γονείς

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας

“Το Πρωινό” - Εκλογές: Ο Βασίλης Καρράς, η υποψηφιότητα και η δυσαρέσκεια (βίντεο)