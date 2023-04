Τιφλίδα: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Πηδούσαν από τα μπαλκόνια οι ένοικοι (βίντεο)

Μεγάλο μέρος του ξενοδοχείου τυλίχθηκε στις φλόγες και αρκετοί ένοικοι του χρησιμοποίησαν τα μπαλκόνια για να γλιτώσουν από την πύρινη λαίλαπα.





Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στο πολυτελές ξενοδοχείο «Ambassador» στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γεωργίας, την Τιφλίδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον χώρο που στεγάζεται ο χώρος του καφέ-εστιατορίου του ξενοδοχείου που βρίσκονται στον 3ο και στον 4ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.

Μεγάλο μέρος του ξενοδοχείου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ κάποιοι άνθρωποι πηδούσαν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να γλιτώσουν από την πύρινη λαίλαπα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας στο σημείο έφτασαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν 16 πυροσβεστικά συνεργεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών που ανέλαβαν την κατάσβεση της φωτιάς ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια.

«Αυτή την ώρα, η φωτιά έχει ελεγχθεί πλήρως, 16 πυροσβεστικά πληρώματα κλήθηκαν στο σημείο. Η γρήγορη και άμεση δράση των πυροσβεστών και των διασώστων μας επέτρεψε να περιορίσουμε γρήγορα την πυρκαγιά και στη συνέχεια να την ελέγξουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι την Παρασκευή από τον τόπο της πυρκαγιάς.

A fire broke out at the Ambassadori Hotel in the center of Tbilisi. There is no information about the victims yet.



Video: Sputnik Georgia, Novosti-Georgia, Tbilisi life, Paper Kartuli pic.twitter.com/FOUqTVGLUB