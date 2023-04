Αθλητικά

Λεβαδειακός - Ατρόμητος: Ο Κιάρτανσον στέρησε τη νίκη από τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός έφθασε κοντά σε μία σημαντική νίκη στη “μάχη” του για παραμονή, αλλά ο Ατρόμητος πήρε την ισοπαλία, στο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Με τον Βίνταρ Κιάρτανσον να αναδεικνύεται σε «χρυσή» αλλαγή, ο Ατρόμητος απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1 στη Βοιωτία από τον Λεβαδειακό, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πάουλο Βινίσιους (70’), αλλά ο 33χρονος Ισλανδός ισοφάρισε στο 81’, στερώντας από την ομάδα του Γιάννη Πετράκη την ευκαιρία να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Μοιρασμένο το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τον δυνατό αέρα να δυσκολεύει τις προσπάθειες των δυο ομάδων. Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό 20λεπτο, ο Ατρόμητος εμφανίστηκε πιο κινητικός, ωστόσο η μεγάλη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στους γηπεδούχους.

Από κόρνερ του Σταύρου Παναγιώτου στο 37ο λεπτό, ο Γιάννης Γιαννιώτας επιχείρησε δυνατό σουτ, αλλά ο Ανδρέας Γιαννιώτης έδιωξε εντυπωσιακά σε νέο κόρνερ. Συνολικά οι Βοιωτοί κέρδισαν 10 (!) κόρνερ στο πρώτο μέρος, αλλά πλην μιας άστοχης κεφαλιάς του Γκονζάλο Παζ (43’), δεν μπόρεσαν να απειλήσουν από στατικές φάσεις.

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όταν το δυνατό αριστερό σουτ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που λίγο νωρίτερα είχε μπει ως αλλαγή στο ματς, σταμάτησε στο δοκάρι του Γιαννιώτη.

Άτυχος, με τη σειρά του, στάθηκε και ο Γιαννιώτας, καθώς χτύπησε στο δεξί πόδι και έδωσε αναγκαστικά τη θέση του στον Μπακαρί Σακό. Ωστόσο, η τύχη δε γύρισε την πλάτη στον Βινίσιους που στο 70’, έπειτα από κόρνερ του Αμπντουλαγιέ Νταμπό, με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Η χαρά του Λεβαδειακού, όμως, δεν κράτησε πολύ. Τέσσερα λεπτά μετά τηνείσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Κιάρτανσον έγινε αποδέκτης της κεφαλιάς του Γκαετάν Ρομπάιγ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να μένει μεν αήττητη για τρίτο σερί ματς (1-2-0), όμως να παραμένει στην τελευταία δυάδα που οδηγεί στη Super League 2. Από την άλλη, οι Περιστεριώτες διατηρούνται στην κορυφή της ειδικής κατάταξης.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Νίκας, Παζ – Χατζηισαϊας, Κωτσόπουλος.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Χάμοντ (46’ Νταμπό), Βινίσιους, Τσάπρας, Σαχπεκίδης (76’ Βρακάς), Νίκας, Μεχία (84’ Μπελμόντ), Γιαννιώτας (61’ Σακό), Λιάγκας, Παναγιώτου (46’ Γερεμέγεφ), Παζ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας, Μαυρομμάτης, Γκονζάλες, Φριντζόνσον (69’ Οικονομίδης), Ερλινγκμαρκ (77’ Κιάρτανσον), Ρομπάιγ (81’ Τζοβάρας), Κλωναρίδης (46’ Ροτάριου), Τζαβίδας (69’ Κωτσόπουλος).

