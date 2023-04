Κοινωνία

Τέμπη - Χούπας: Δηλαδή έφτιαξαν στα τρένα σε ένα μήνα όσα δεν έφτιαξαν σε μία ζωή; (βίντεο)

Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της 28χρονης Ελπίδας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό'" για το πώς βιώνει η οικογένεια την απώλεια της 28χρονης, 40 ημέρες σχεδόν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο Χρήστος Χούπας ανέφερε αρχικά για την 28χρονη κόρη του: "Συντετριμμένη είναι ολόκληρη η οικογένεια. Εμείς ήμασταν δεμένη οικογένεια. Το μνημόσυνο της το Σάββατο ήταν το κλείσιμο ενός θρησκευτικού κύκλου, όμως για εμάς τώρα αρχίζει ο γολγοθάς".

Όπως εξομολογήθηκε "αποφασίσαμε μετά το Πάσχα να πάμε όλοι μαζί στο σπίτι που σπόυδαζε η Ελπίδα μας στη Θεσσσαλονίκη γιατί θα είναι πολύ δύσκολο για τα αδέρφια της να αντικρίσουν τη ντουλάπα με τα πράγματα της. Θα πιούμε όλοι μαζί αυτό το πικρό ποτήρι. Τώρα καταλαβαίνουμε την απώλεια της".

Μάλιστα, σχολιάζοντας την έναρξη των δρομολογίων των τρένων είπε πως "δηλαδή θέλουν να μας πουν ότι σε ένα μήνα έφτιαξαν ό,τι δεν έφτιαξαν σε μία ζωή.

