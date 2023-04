Σεισμός - ΕΕΣ: Παραδόθηκε στην Συρία νέο φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Πολιτισμός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε με ασφάλεια 20 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε με ασφάλεια 20 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο στο λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία, προκειμένου να διανεμηθούν άμεσα στους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η 2η ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ (κουβέρτες, υπνόσακοι, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.) μεταφέρθηκε συσκευασμένη σε δύο (2) ειδικά κοντέινερ με εμπορικό πλοίο, το οποίο παρέδωσε την ανθρωπιστική βοήθεια στο λιμάνι της Λαττάκειας της Συρίας, όπου και παρελήφθη από κλιμάκιο της Συριακής Αραβικής Ερυθράς Ημισελήνου. Σημειώνεται ότι στην 2η αποστολή του Ε.Ε.Σ. απεστάλη μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικού υλικού, το οποίο συνέλεξε η Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στην Αθήνα και εν συνεχεία παρέδωσε στον Ε.Ε.Σ. για να το συσκευάσει και να το αποστείλει με ασφάλεια στους πληγέντες.

Συνολικά ο Ε.Ε.Σ, μέχρι στιγμής, έχει αποστείλει επιτυχώς 40 τόνους ανθρωπιστικού υλικού στις πληγείσες περιοχές της Συρίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακούφιση των πληγέντων του φονικού σεισμού. Οι ανθρωπιστικές αποστολές του Ε.Ε.Σ. θα συνεχιστούν έως ότου αυτό κριθεί αναγκαίο.

