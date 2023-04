Κοινωνία

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο «Ασκληπιείο», από δυο διαφορετικά περιστατικά, για τα οποία η ΕΛ.ΑΣ ερευνά αν συνδέονται μεταξύ τους.

Πυροβολισμοί έπεσαν αργά το βράδυ στην περιοχή της Βούλας με αποτέλεσμα ένα άτομο να διακομιστεί τραυματισμένο στο "Ασκληπιείο". Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και δύο τραυματίες από μαχαίρι σε επεισόδιο που σημειώθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην Αργυρούπολη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 22:30, στην οδό Νηρέως, στη Βούλα, ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν πέντε κάλυκες.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βούλας, ενώ στη συνέχεια άλλα δύο άτομα, που είχαν δεχθεί μαχαιριές, στην περιοχή της Αργυρούπολης, μεταφέρθηκαν επίσης στο "Ασκληπιείο".

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ, που εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Καιρός: Βροχές στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά την Τετάρτη