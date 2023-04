Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: απειλές και ύβρεις καταγγέλει η ιατροδικαστής

Τι κατήγγειλε η ιατροδικαστής, που κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Απειλές κατά της ζωής της και ύβρεις καταγγέλλει ότι δέχεται, μέσω τηλεφώνου αλλά και του διαδικτύου, η ιατροδικαστής Κατερίνα Αποστολίδου, μετά την κατάθεσή της στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Η ίδια ενημέρωσε τόσο την Αστυνομία όσο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ιατροδικαστής κατέθεσε χθες στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης – τεχνική σύμβουλος, για λογαριασμό ενός εκ των 12 κατηγορουμένων, διατυπώνοντας τις επιστημονικές της διαφωνίες προς την ιατροδικαστική έκθεση που συνέταξε η συνάδελφός της Λήδα – Καλλιόπη Κοβάτση, η οποία διενήργησε τη νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Άλκη.

Μεταξύ άλλων διαφώνησε με την αιτία θανάτου του αδικοχαμένου νεαρού, αναφέροντας πως δεν θεωρεί θανατηφόρες τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το θύμα, αλλά ο θάνατός του προήλθε από αιμορραγικό σοκ, αποτέλεσμα του χτυπήματος στη μηριαία αρτηρία.

