Άρης - Παναθηναϊκός: Μεγάλο διπλό για το “Τριφύλλι” και παραμονή στην κορυφή

Με γκολ του Σπόραρ στο 69' ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από το Κλεάνθης Βικελίδης και έμεινε στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ!

Νίκη «χρυσάφι» -που τον επανέφερε στην κορυφή της Super League, ισόβαθμο με την ΑΕΚ στους 66 βαθμούς- σημείωσε ο Παναθηναϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης», επικρατώντας 1-0 του Άρη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play off.

Ο Άντραζ Σπόραρ στο 69’ «καθάρισε» το μεγάλο τρίποντο για τους «πράσινους», με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Άρης μετά την αποβολή του Αμπουμπακάρ Καμαρά στο 90΄+2.

Ο Άρης ξεκίνησε με λίγο μεγαλύτερο «νεύρο» τον αγώνα και είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα στο 6’ με το σουτ του Νταρίντα που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 13’ το φάουλ του Πάλμα από πλάγια θέση, χτύπησε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού του Λοντίγκιν κι έφυγε άουτ, ενώ στο 40’ και πάλι ο Πάλμα είχε προσπάθεια που πέρασε λίγο άουτ.

Σ’ όλο αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός είχε να αντιπαρατάξει ένα φάουλ του Κλεϊνχέισλερ, το οποίο κόντραρε πάνω στον Μπράμπετς, άλλαξε πορεία, αλλά ο Σιαμπάνης είχε το χρόνο για να «γυρίσει» το κορμί του και να κινηθεί απ’ την άλλη πλευρά και να μπλοκάρει.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» ισορρόπησαν καλύτερα μέσα στο γήπεδο και στο 63’ έχασαν μοναδική ευκαιρία με τον Σπόραρ, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα απ’ τον Τσέριν και πλάσαρε ελάχιστα άουτ στο τετ-α-τετ με τον Σιαμπάνη.

Η πίεση του Παναθηναϊκού άρχισε να αποδίδει και στο 69’ η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε στο γκολ με τον Άντραζ Σπόραρ, ο οποίος «εξιλεώθηκε» για το χαμένο πέναλτι στον αγώνα με τον Βόλο την περασμένη Κυριακή (2/4).

Σε κόρνερ του Τσέριν, ο Σάρλια πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Σπόραρ κάνοντας κίνηση προς την πορεία της μπάλας την βρήκε ενστικτωδώς με το κεφάλι. Ο Φαμπιάνο απέκρουσε, αλλά η μπάλα είχε περάσει την γραμμή και ο Μπόγκναρ έδειξε... σέντρα με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει το 1-0.

Στο 89’ ο Μαντσίνι έκανε καταπληκτική ατομική ενέργεια, απέφυγε δύο παίκτες του Άρη, αλλά το πλασέ του από πλάγια θέση, πέρασε ελάχιστα άουτ, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να «τελειώσει» το ματς για τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Τάμας Μπόγκναρ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Οντουμπάτζο, Αμπ. Καμαρά, Φαμπιάνο, Καμάτσο, Χριστοδουλόπουλος - Σάντσες, Σάρλια, Χουάνκαρ

Αποβολές: 90’+2’Αμπ. Καμαρά (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Τόλης Τερζής): Σιαμπάνης, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού (86’ Πίρσμαν), Νταρίντα, Ετέμπο (79’ Γκρέι), Πάλμα (70’ Καμάτσο), Ματέο Γκαρσία (46’ Ντουκουρέ), Ιτούρμπε (70’ Χριστοδουλόπουλος), Καμαρά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Σάντσες, Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Κουρμπέλης, Παλάσιος (70’ Μπερνάρ), Τσέριν (90’+2’ Μάγκνουσον), Κλεϊνχέισλερ (60’ Μαντσίνι), Ιωαννίδης (60’ Σπόραρ).

