Παπαγεωργίου: Πιθανό να δούμε την αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ την Μεγάλη Εβδομάδα

Γιατί η τιμή της αμόλυβδης δεν έπεσε ποτέ παρά την υποχώρηση του πετρελαίου από την αρχή του χρόνου σε αντίθεση με το πετρέλαιο κίνησης.

Ο Πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Συνδέσμου Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες.

«Περιμέναμε από την αρχή του χρόνου να πέσουν οι τιμές της αμόλυβδης, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ, σε αντίθεση με το πετρέλαιο κίνησης που η τιμή του μειώθηκε και υπήρξες ένας εξορθολογισμός στην αγορά», παρατήρησε ο κ. Παπαγεωργίου, συμπληρώνοντας πως αυτό εξηγείται «καθώς βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης διαπραγματεύονται σε διαφορετικά ταμπλό».

«Εμείς αγοράζουμε από δυο διυλιστήρια και δεν είδαμε μειώσεις τιμών», διευκρίνισε ο κ. Παπαγεωργίου και πρόσθεσε πως «σε εμάς υπάρχει επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους».

«Είναι πολύ πιθανό, την επόμενη εβδομάδα η τιμή της αμόλυβδης να ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ», είπε ο κ. Παπαγεωργίου τονίζοντας πως αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα χάρη στην ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

