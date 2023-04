Παράξενα

Ηθοποιός έφερε στον κόσμο την εγγονή της με παρένθετη μητέρα

Η διάσημη ηθοποιός υποστηρίζει ότι ήταν επιθυμία του γιου της που πέθανε από καρκίνο το 2020.

Σάλο προκάλεσε στην Ισπανία η απόφαση 68χρονης ηθοποιού, να αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς στη χώρα της απαγορεύεται.

Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν θα γίνει μητέρα, αλλά γιαγιά με το κατεψυγμένο σπέρμα του γιου της, ο οποίος πέθανε από καρκίνο.

Το κορίτσι αυτό δεν είναι κόρη μου, αλλά εγγονή μου, ξεκαθάρισε η Άννα Ομπρεγόν σε συνέντευξή της στο περιοδικό "?Hola!", ποζάροντας στο εξώφυλλο με το δυόμιση εβδομάδων μωρό, που ονομάστηκε Άννα Σάντρα.

EXCLUSIVA: Ana Obregon nos presenta a su nieta, Ana Sandra, hija de Aless (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/9TS2SnNYgw pic.twitter.com/RucBpiPkue — Revista ?HOLA! (@hola) April 4, 2023

Ο γιος της, που έδωσε αγώνα όχι μόνο με τον καρκίνο, αλλά και με τις προκαταλήψεις για τη βαριά ασθένεια μέσα από συνεντεύξεις όσο ζούσε, ήθελε πάρα πολύ να κάνει παιδιά. Πριν πεθάνει το 2020 σε ηλικία 27 ετών, κατέψυξε το σπέρμα του και ζήτησε από τη μητέρα του να κάνει πράξη την τελευταία του επιθυμία. Στις 20 Μαρτίου γεννήθηκε η Άννα Σάντρα Λέκιο Ομπρεγόν, οπως είναι το πλήρες όνομά της από Κουβανή παρένθετη μητέρα σε κλινική του Μαϊάμι στη Φλόριντα.

"Πάλεψα στις δυο άκρες του ωκεανού, με νύχια και με δόντια, για να έχω ένα μικρό μέρος του γιου μου, του Άλεξ, και για να μπορώ μια ημέρα να πω στην κόρη μου, με όλη την υπερηφάνεια και να το φωνάξω δυνατά σε όλο τον κόσμο ότι είναι η κόρη ενός ήρωα", είπε η Ομπρεγόν στο περιοδικό.

Η διάσημη στην Ισπανία ηθοποιός, γνωστή από τηλεοπτικά σήριαλ, απέκρουσε τις επικρίσεις που αρχικά είχε δεχθεί για την απόφασή της στην ηλικία των 68 ετών να αναλάβει την ανατροφή ενός παιδιού. Δεν έχω τίποτε να κρύψω, είπε. Αντίθετα, είναι τιμή, είναι ένα θαύμα. Όπως αποκάλυψε άρχισε τις προσπάθειες για να αποκτήσει την εγγονή της αμέσως μετά τον θάνατο του γιου της.