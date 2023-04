Οικονομία

“Καλάθι του Πάσχα” – Αμνοερίφια: “Διαμάχη” των κτηνοτρόφων με Γεωργιάδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους κτηνοτρόφους η ένταξη του οβελία στο «Καλάθι του Πάσχα».

Διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ κτηνοτρόφων και υπουργείου Ανάπτυξης για το γεγονός ότι, τα αμνοερίφια εντάχθηκαν στο «Καλάθι του Πάσχα». Η διαμάχη αυτή συνεχίστηκε και σήμερα, μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» όταν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, παρενέβη ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος, Δημήτρης Καπούνης, το αρνί φεύγει από τη Νάξο κοστολογημένο στα 10,20 ευρώ, διατυπώνοντας την άποψη πως δεν μπορεί να ενταχθεί στο «Καλάθι του Πάσχα».

Ερωτηθείς αν ο καταναλωτής μπορεί να φάει αρνί από το «Καλάθι του Πάσχα», απάντησε ότι, «μπορεί να φάει βιομηχανοποιημένο αρνί κι όχι αυτό που τρώει εδώ από τον κάμπο» και ζήτησε από το υπουργείο την επιδότηση του σφαγμένου αρνιού κατά 2 ευρώ.

Στην παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπογράμμισε πως, «στο ‘Καλάθι’ πετύχαμε να έχουμε τις τιμές όσο πέρυσι.

Στο σούπερ μάρκετ βρίσκουμε ελληνικό αρνί με 9.90 ευρώ. Δώσαμε και ελληνικό αρνί και ελληνικό κατσίκι και εισαγόμενα και σε μία χώρα που έχει πληθωρισμό, καταφέραμε να υπάρχει φθηνό πασχαλινό τραπέζι».

Ο Δ.Καπούνης διαμαρτυρήθηκε πως, «μας βάλατε όλους στο ίδιο καλάθι» και ο Υπουργός επιχειρηματολόγησε σημειώνοντας πως, «ο κτηνοτρόφος της Νάξου δεν πουλάει ένα απλό αρνί, αλλά μια διαφορετική ποιότητα. Προφανώς αυτός που πουλάει ένα διαφορετικό αρνί, θα έχει μια διαφορετική ποιότητα».

«Ο καταναλωτής αγοράζει ανάλογα με την τιμή κι όχι με την ποιότητα» απάντησε ο πρόεδρος για να του απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης «όσο θέλει πουλάει ο καθένας κι ο καταναλωτής αγοράζει ό,τι θέλει».

«Ο κάθε καταναλωτής αγοράζει ανάλογα με το πορτοφόλι του. Αυτό που εμείς καταφέραμε είναι να κρατήσουμε το 40% πάνω στο πασχαλινό τραπέζι», συμπλήρωσε ο Υπουργός.

«Ήρθατε κάτω να δείτε τα κόστη στα καύσιμα, στα φυτοφάρμακα, στις τροφές», είπε ο Δ.Καπούνης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να του απαντά πως η κυβέρνηση έδωσε επιδότηση στο πετρέλαιο και τις τροφές, καθώς και φοροαπαλλαγές στους αγρότες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, Νίκος Μπαλαμπανίδης, ανέφερε πως η τιμή για το αρνάκι γάλακτος είναι στα 13,50 ευρώ και εξήγησε πως, «όλα τα αρνιά δεν είναι ίδια, κάθε ποιότητα έχει άλλη τιμή. Ή θα έχει χαμηλότερη ποιότητα ή θα έχει χασούρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Φονική παγοθύελλα στον Καναδά (εικόνες)

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Ο “σερ” του ελληνικού τραγουδιού

“Βράζει” η Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε Γάζα και Λίβανο (εικόνες)