Εκλογές 2023 – Μαξίμου: Η ψήφος των ομογενών

Μέχρι αυτή τη στιγμή 20.000 ομογενείς έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της Διασποράς, να ψηφίσουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της Διασποράς θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στο εξωτερικό. Ο νόμος αυτός, προϊόν συμβιβασμού με τα υπόλοιπα κόμματα, δεν καλύπτει όλους τους ομογενείς.

Ωστόσο, χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και περισσότεροι από 20.000 έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για να συμμετέχουν από τον τόπο διαμονής τους.

Η μόνη σοβαρή προϋπόθεση είναι να έχουν ζήσει, από το 1988 έως σήμερα, 2 έτη στην Ελλάδα. Η δεύτερη είναι να έχουν υποβάλει φέτος ή πέρυσι φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Με απόφαση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να υποβάλουν ακόμη και σήμερα εκπρόθεσμη μηδενική φορολογική δήλωση χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο. Επίσης, δεν απαιτείται να είναι φορολογικά κάτοικοι εξωτερικού, δηλαδή, να έχουν δηλωθεί στη ΔΟΥ Εξωτερικού. Ακόμη και όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν μόνο στις 21 Μαΐου από το εξωτερικό, μπορούν να γραφτούν, ώστε να ψηφίσουν μόνο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και στις 22 Μαΐου να επιλέξουν να διαγραφούν από τη λίστα.

Η καταληκτική ημερομηνία ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις 21 Μαΐου με εγγραφή στην πλατφόρμα apodimoi.gov.gr - εάν για παράδειγμα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα στις 22 Απριλίου - είναι η Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 στις 23.59 ώρα Ελλάδος. Για πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε να στείλετε ένα e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου σας στο diaspora@nd.gr και η Γραμματεία Ελλήνων της Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας θα επικοινωνεί μαζί σας από σήμερα μέχρι το πέρας των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

