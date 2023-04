Οκλαχόμα: Συναγερμός για ένοπλο σε πανεπιστημιούπολη

Συναγερμός σήμανε στην Οκλαχόμα, όταν ένοπλος φέρεται να εισέβαλλε στην Πανεπιστημιούπολη. Εικόνες από το σημείο.

Το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα ανακοίνωσε ότι η πανεπιστημιούπολη είναι ασφαλής καθώς δεν εντοπίστηκε καμία απειλή μετά την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία έπειτα από υποψίες για πυρά στις εγκαταστάσεις του.

Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου ανακοίνωσαν σε αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα και δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος και ότι οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση ότι "το πεδίο είναι καθαρό".

"Δεν υπάρχει απειλή στην πανεπιστημιούπολη. Ο συναγερμός έληξε", αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανάρτησή του στο Twitter.

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight!

The scene at the University of Oklahoma. There were mentions of a false alarm on the scanners. No victims have been located or any evidence of a shooting. Let’s hope that this is a false alarm. #breakingnews #norman #oklahoma pic.twitter.com/02whSYGrDF

