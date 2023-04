Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: “πράσινο” βάφτηκε το “ντέρμπι των αιωνίων”

Ο Παναθηναϊκός, παίζοντας εξαιρετικά για 45 λεπτά στο πρώτο μέρος και με σωστή διαχείριση στο δεύτερο, νίκησε δίκαια τον Ολυμπιακό στη "Λεωφόρο".

Πάσχα στην κορυφή της Super Legue, με «συγκάτοικο» την ΑΕΚ θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζοντας εξαιρετικά για 45 λεπτά στο πρώτο μέρος και με σωστή διαχείριση στο δεύτερο, νίκησε δίκαια με 2-0 τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» της 4ης αγωνιστικής των play off της Super League.

Ο Σπόραρ στο 28΄ και το αυτογκόλ του Ελ Αραμπί στο 35΄ έκριναν το σπουδαίο ματς, με τους «πράσινους» να δείχνουν πιο αποφασισμένοι από τους αντιπάλους τους και να φτάνουν δίκαια στην 2η νίκη τους στο μίνι πρωτάθλημα (έχουν και δύο ισοπαλίες με ΑΕΚ και Βόλο), ενώ για τον Ολυμπιακό, που ήταν κακός στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήταν η πρώτη ήττα (προερχόταν από δύο νίκες και μία ισοπαλία) και, πλέον, η υπόθεση τίτλος για τους Πειραιώτες δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Παλάσιος από τη δεξιά πτέρυγα, ενώ ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός προσπάθησε να "χτίσει" τις δικές του επιθέσεις του από την αριστερή πλευρά με τους Ρέαμπτσουκ-Φορτούνη.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τελική στο ματς στο 6ο λεπτό, με το πλασέ του Μπερνάρ να βρίσκει σε πόδι αμυντικού του Ολυμπιακού και να καταλήγει κόρνερ που πέρασε αλλά το σουτ του άλλαξε πορεία και έφυγε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι λίγα λεπτά μετά, καθώς τραυματίστηκε ο Σάρλια (γύρισε ο αστράγαλός του) κι από νωρίς ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή με τον Μάγκνουσον να παίρνει την θέση του Κροάτη στόπερ.

Η πρώτη τελική του Ολυμπιακού σημειώθηκε στο 18΄ με το σουτ του Χάμες Ροντρίγκες να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι. Το ματς ήταν ισορροπημένο μέχρι το 28ο λεπτό, αλλά από κει και πέρα όλα άλλαξαν, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μέσα σε λίγα λεπτά σοβαρό προβάδισμα νίκης.

Αρχικά από το αδικαιολόγητο λάθος του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στο 28΄. Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός πιεζόμενος από τον Σπόραρ επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα εντελώς λανθασμένα στον Πασχαλάκη, με το Σλοβένο φορ να δικαιώνεται για την πίεση του και με άψογο πλασέ να «γράφει» το 1-0 με το 10ο εφετινό του γκολ στη Super League.

Επτά λεπτά μετά ήρθε το 2-0 για το «τριφύλλι» με το αυτογκόλ του Ελ Αραμπί (κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι), μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπερνάρ. Ο Ολυμπιακός πίεσε στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους με στόχο να μειώσει και στο 40΄ είχε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Η κεφαλιά του Μασούρα, όμως, βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι που μπλόκαρε.

Βλέποντας την ομάδα του να υστερεί πολύ επιθετικό κομμάτι, ο Ζοζέ Ανιγκό προχώρησε σε δύο αλλαγές στο ξεκίνημα της επανάληψης. Οι Μπιελ και Μπακαμπού πήραν τις θέσεις των Χάμες Ροντρίγκες και Ελ Αραμπί, από τους οποίους ο Γάλλος περίμενε περισσότερα πράγματα.

Όπως ήταν αναμενόμενοι οι «ερυθρόλευκοι» τα έπαιξαν όλα για όλα. Από τα πρώτα λεπτά πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τους γηπεδούχους να τους δίνουν χώρο και να περιμένουν για μια καλή αντεπίθεση.

Στο 54΄ ο Παλάσιος έβγαλε επικίνδυνη σέντρα σουτ από δεξιά, με τον Πασχαλάκη να απομακρύνει δύσκολα, ενώ ένα λεπτό μετά και πάλι ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού βγήκε έγκαιρα κι έδιωξε τη μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος ο Σπόραρ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν σωστά και να κλείνουν τους διαδρόμους, καθώς από τη μία οι αλλαγές που έκανε ο Ανιγκό δεν βοήθησαν κι από την άλλη ο παράγοντας κούραση άρχισε να κάνει εμφανή τα σημάδια του στις προσπάθειες των Πειραιωτών.

Στο 77΄ οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν με την κεφαλιά του Φορτούνη να μην αιφνιδιάζει τον Μπρινιόλι, ο οποίος ήταν και πάλι σε σωστή θέση. Ήταν η τελευταία τους ευκαιρία στο ντέρμπι, που τελείωσε με θριαμβευτές τους «πράσινους»....

Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε

Κίτρινες: Σπόραρ, Πέρεθ, Κουρμπέλης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Σάρλια (15΄λ.τρ. Μάγκνουσον), Χουάνκαρ, Πέρεθ, Κουρμπέλης (70΄ Μαντσίνι), Τσέριν (85΄ Κλεϊνχέισλερ), Μπερνάρ (84΄ Τσόκαϊ), Παλάσιος, Σπόραρ (69΄ Ιωαννίδης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοζέ Ανιγκό): Πασχαλάκης, Μπα, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Φορτούνης (81΄ Βρουσαϊ), Μασούρας (69΄ Βαλμπουενά), Χάμες Ροντρίγκες (46΄ Μπιελ), Ελ Αραμπί (46΄ Μπακαμπού).

