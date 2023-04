Πολιτική

Μητσοτάκης για Κόμμα Κασιδιάρη: Όσοι δεν ψηφίσουν την τροπολογία κλείνουν το μάτι στη Χρυσή Αυγή

Ο πρωθυπουργός απήθυνε έκκληση σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να ομονοήσουν και να ψηφίσουν την τροπολογία.

Έκκληση σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να ομονοήσουν και να ψηφίσουν αύριο στη Βουλή τη διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση για να μπει ανάχωμα στην εγκληματική οργάνωση "Χρυσή Αυγή", που, όπως είπε, θέλει με "φερετζέ" να πάρει μέρος στις εκλογές, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε κατοίκους στην κεντρική πλατεία του Ευόσμου.

«Εμείς φέρνουμε νέα τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στην πλήρη σύνθεση του τμήματος του Αρείου Πάγου να ερμηνεύσει το νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει και να υψώσει αυτό το τείχος το οποίο θα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να ενώνει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Αύριο στη Βουλή θα αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους. Αυτοί που δεν θα ψηφίσουν αυτή την τροπολογία είναι οι ίδιοι οι οποίοι κλείνουν το μάτι τελικά στη "Χρυσή Αυγή". Είναι οι ίδιοι οι οποίοι θέλουν τελικά με κάποιο τρόπο αυτό το μόρφωμα να βρεθεί στο κοινοβούλιο. Θέλω να θυμίσω στο παρελθόν όποτε χρειαζόταν συμπορεύτηκε μαζί τους. Μαζί ψήφισαν τότε για να πέσει η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Και για τις αλλαγές του εκλογικού νόμου μαζί είχαν συμπορευτεί.

Εδώ, λοιπόν, θα κριθούν όλοι. Και κάνω μία έκκληση σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου αύριο, τελευταία μέρα, ουσιαστικά, λειτουργίας του κοινοβουλίου πριν διαλυθεί η Βουλή, να ομονοήσουμε επιτέλους. Να βάλουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας και να αντιληφθούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι μείζον ζήτημα Δημοκρατίας. Η "Χρυσή Αυγή" είναι μία οργάνωση εγκληματική, καταδικασμένη. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτά τα οποία ζήσαμε τις εποχές της κρίσης. Και όλοι μαζί να υψώσουμε εμπόδιο, ανάχωμα σε αυτά τα σχέδια τα οποία κάποιοι καταστρώνουν. Και ελπίζω ότι, τελικά, μέχρι αύριο θα πρυτανεύσει η λογική. Κοντός ψαλμός όμως, αύριο θα ξέρουμε και όλοι θα λογοδοτήσουν τελικά για τη συμπεριφορά τους. Και, ξέρετε, στην ψήφο τελικά στο κοινοβούλιο κρύβονται οι πραγματικές προθέσεις και όχι στα λόγια».

Αναφερόμενος στις εκλογές της 21ης Μαίου τόνισε πως το δίλημμα είναι «αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω» και ζήτησε από τους πολίτες να συγκρίνουν τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για καλύτερες απολαβές, καλύτερους μισθούς, εφόσον επανεκλεγεί πρωθυπουργός και σημείωσε:

«Όπως δεσμεύτηκα το 2019 ότι θα μειώσω τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα έτσι και τώρα δεσμεύομαι ότι με τη δική μας πολιτική θα δείτε καλύτερες απολαβές και καλύτερους μισθούς, είτε δουλεύετε στον ιδιωτικό τομέα, είτε είστε αυτοαπασχολούμενοι, είτε είστε δημόσιοι υπάλληλοι».

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Τρεις αλλεπάλληλες τροπολογίες για τον αποκλεισμό των νεοναζί, μια εν κρυπτώ συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, και η παραίτηση του τελευταίου που ακολούθησε, αποκαλύπτουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα ενδοιασμό να μετατρέπει μια σοβαρή υπόθεση για τη δημοκρατία σε παρωδία. Παρεμβαίνοντας απροκάλυπτα για άλλη μια φορά στη Δικαιοσύνη. Με αυτές τις αδιανόητες για μια δημοκρατία παρεμβάσεις όμως, αυτό που στο τέλος της ημέρας πετυχαίνει είναι να ενισχύει την Ακροδεξιά. Να ψηφίσουν έστω και τώρα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που δίνει λύση στο αδιέξοδο με σεβασμό στο Σύνταγμα. Παιγνίδια με τους θεσμούς εν ονόματι της προστασίας τους είναι απαράδεκτα και επικίνδυνα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνει σε ανακοίνωσή του: «Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των ψεμμάτων, ακολουθώντας την δική του τακτική, ήρθε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, που πρόδωσε αυτός και η κυβέρνησή του, να πει και πάλι ψέμματα. Είπε ψέμματα για το νερό. Είπε ότι θα είναι κρατικό. Ας έφερνε τροπολογία. Είπε ότι η Θεσσαλονίκη το ’23 θα έχει Μετρό. Ούτε μετρό θα έχουμε, ούτε νερό θα έχουμε, με αυτούς που κυβερνούν την Ελλάδα με ψέμματα».

Από το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25 σημειώνεται: «Τον φασισμό τον τσακίζουμε στους δρόμους και στην κάλπη, όχι στα δικαστήρια! Με μηδενική αίσθηση ειρωνείας, το κόμμα του κ. Πλεύρη, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Θεοδωρικάκου, η Νέα Δημοκρατία, έρχεται με τροπολογία του κ. Βορίδη, να μας παρουσιαστεί ως το ανάχωμα απέναντι στην ακροδεξιά. Ο τρόπος με τον οποίο προτίθενται να υπερασπιστούν την δημοκρατία είναι ενδεικτικός της γενικότερης δημοκρατικής κουλτούρας τους: υπονομεύοντας την. Το ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγμή στάθηκε ενάντια στον ακρωτηριασμό της δημοκρατίας, στο όνομα της δήθεν προστασίας της. Είναι το κλασικό πλέον επιχείρημα της δεξιάς, η οποία διαχρονικά υπονομεύει τα δικαιώματα των πολιτών, με πρόφαση την υπεράσπιση τους. Ιστορικά, το αποτέλεσμα είναι πάντα η ενίσχυση των αντιδραστικών δυνάμεων που δήθεν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Πόσο μάλλον στην περίπτωση της ΝΔ, η οποία πέρα από τα ακροδεξιά στελέχη τα οποία έχει δεχθεί στους κόλπους της, έχει νομιμοποιήσει και την πολιτική ατζέντα των ναζιστών, κάνοντάς την πράξη με τον φράχτη στον Έβρο, με τις επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο και την ασυδοσία μπροστά στην αυθαίρετη βία της αστυνομίας. Ο Αναστάσιος Κανελλόπουλος, επικεφαλής του κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ του φασίστα και εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη, με νέα δήλωση του, αναφέρει: «H ρύθμιση Βορίδη, όχι μόνον δεν μας πτοεί, αλλά μας πεισμώνει ακόμη περισσότερο, για να συνεχίσουμε τον αγώνα!» Αυτό ακριβώς προειδοποιούσε το ΜέΡΑ25 από τη πρώτη στιγμή: οι προσπάθειες νομικής καταπίεσης του ναζισμού έχουν ως μόνο αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του αφηγήματός του, που τον θέλει “θύμα” της δημοκρατίας. Οι συμπολίτες μας οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, σκέφτονταν να τους υποστηρίξουν, δεν μεταπείθονται, όταν το κόμμα ποινικοποιείται. Αντιθέτως, οι ενδοιασμοί τους για την κοινοβουλευτική δημοκρατία που τους οδήγησαν στην ακροδεξιά, ενισχύονται. Είναι ανεπίτρεπτο να δίνεται το δικαίωμα στην άρχουσα τάξη να αποφασίζει ποιος έχει και ποιος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Μόνο με τους αγώνες στους δρόμους και στον δημόσιο διάλογο μπορεί να νικηθεί η μάχη απέναντι στον φασισμό. Η μόνη λύση για την πάταξη του ναζισμού είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας, όχι η υπονόμευσή της».