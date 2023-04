Πολιτική

Κόμμα Κασιδιάρη: Στην Βουλή η τροπολογία για το “μπλόκο” - Αντιδράσεις για την παρέμβαση Τζανερίκου

Πότε είναι προγραμματισμένη να ψηφιστεί η τροπολογία. Η δήλωση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου που προκάλεσε αντιδράσεις. Τι λένε συνταγματολόγοι.



Την Μεγάλη Τρίτη είναι προγραμματισμένη να ψηφιστεί η τροπολογία που βάζει φρένο στην κάθοδο Κασιδιάρη στις εκλογές, ωστόσο ως κεραυνός εν αιθρία έσκασε η δήλωση-αντίδραση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χρήστου Τζανερίκου, ο οποίος μίλησε για ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία του ανωτάτου δικαστηρίου.

O κ. Τζανερίκος σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «αποτυπώνει, φωτογραφικά, τη δυσπιστία και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου, εκ μέρους της Κυβέρνησης, που είχε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής μου ευχέρειας να ορίζω την (πενταμελή) σύνθεση του τμήματος του οποίου είμαι Πρόεδρος.

Άμεση η αντίδραση από το Υπουργείο Εσωτερικών, που επιμένει πως στόχος της τροπολογίας είναι η θωράκιση της κρίσης της Δικαιοσύνης.

«Η Κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν αντιπαρατίθεται με αυτήν. Επισημαίνουμε ότι για μία μείζονος σημασίας επικείμενη κρίση, που αφορά την συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων, που έχουν ως ιδρυτικά τους μέλη ή ως υποψήφιους τους ή ως πραγματικούς αρχηγούς καταδικασμένους για το κακούργημα της ηγεσίας εγκληματικής οργανώσεως, η θέση της Κυβέρνησης είναι απλή: περισσότερα μάτια, εγκυρότερη κρίση, χωρίς καμία εξαίρεση δικαστή του αρμόδιου τμήματος από τη σύνθεση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάκης Βορίδης στην απάντησή του.

Ο Μάκης Βορίδης ξεκαθαρίζει σε αυστηρό ύφος ότι στα δημοκρατικά πολιτεύματα η νομοθέτηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Βουλής και όχι στην επιλογή κάθε δικαστή. Υπενθυμίζει, δε, ότι η σύνθεση του αρμοδίου τμήματος του Αρείου Πάγου ουδόλως επηρεάζεται από την κυβερνητική τροπολογία. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποκρούει τις αιτιάσεις του Χρήστου Τζανερίκου ότι επιχειρεί να προκαταλάβει την κρίση του Αρείου Πάγου. Στρέφει, τέλος, τα βέλη του προς του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας ανεξήγητη την προτίμηση του για κατ’ επιλογήν περιορισμένη σύνθεση δικαστηρίου αντί για την ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ηχηρή ήταν και η παρέμβαση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που ζητά να αυτοεξαιρεθεί ο κ. Τζανερίκος από τη διαδικασία ανακήρυξης των εκλογικών συνδυασμών.

«Προτείνω να οριστεί νομοθετικά ως αρμόδιος ο υφιστάμενος μείζων σχηματισμός του Αρείου Πάγου, η Ολομέλεια του, κατά τις ισχύουσες ως προς αυτήν ρυθμίσεις. Θεωρώ αυτονόητο ότι ο κ. Αντιπρόεδρος του ΑΠ θα προβεί σε δήλωση αποχής από οποιαδήποτε σχετική διαδικασία», τόνιζει μεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλος.

Η δήλωση όμως του κ. Τζανερίκου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση και άλλων συνταγματολόγων, οι οποίοι σε αναφορές τους μίλησαν για πρωτοφανή και επιθετική παρέμβαση για την τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση ώστε να μπλοκάρει τη συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Μάλιστα, τόνισαν πως μετά από αυτή τη στάση του ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου θα πρέπει να απέχει από τις αρμοδιότητές του. Με παρεμβάσεις τους τόνισαν πως η ρύθμιση αυτή είναι δικαιολογημένη λόγω της κρισιμότητας του θέματος, ενώ χαρακτήρισαν αδικαιολόγητη την παρέμβαση του κυρίου Τζανερίκου.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επικρίνουν τους κυβερνητικούς χειρισμούς. «Το μόνο που καταφέρνει ο κ. Μητσοτάκης όμως με αυτές τις συνταγματικές ακροβασίες είναι να προσδίδει αντισυστημικά χαρακτηριστικά και να φουσκώνει τα ποσοστά της ακροδεξιάς. Δεν μας άκουσε όταν προειδοποιούσαμε και απέρριψε την τροπολογία που είχαμε καταθέσει και αποτελούσε την μόνη λύση για τον αποκλεισμό των νεοναζί» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «αν είχε εισακουστεί η πρόταση μας για εισαγωγή του ζητήματος στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δεν θα είχαμε φτάσει στις σημερινές δυσάρεστες εξελίξεις. Η νέα, μονομερής και πρόχειρη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης δεν θα χρειαζόταν».