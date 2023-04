Οικονομία

Δήμος Αθηναίων: “Λουκέτα” στην εστίαση για τραπεζοκαθίσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια καταστήματα εστίασης αφορά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών.

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας άναψε το «πράσινο φως» για την άμεση σφράγιση 10 καταστημάτων εστίασης τα οποία, κατά εξακολούθηση εντοπίστηκαν στη διάρκεια των ελέγχων να παραβιάζουν το νόμο που ισχύει για την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων και την ανάπτυξη τραπεζο - καθισμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων Βασίλειος Κορομάντζος εισηγήθηκε το ολιγοήμερο κλείσιμο των καταστημάτων επισημαίνοντας ότι αυτή η δυνατότητα παρέχεται πλέον από το νόμο που προβλέπει ότι σε συνεχιζόμενη αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει το διπλάσιο του προστίμου ή την σφράγιση του καταστήματος από μία έως πέντε ημέρες.

«Το μέτρο αυτό στο εξής θα εφαρμόζεται. Σήμερα επιλέγουμε ως πρώτο μήνυμα και μέχρι να ενημερωθούν όλοι, το κλείσιμο να μην υπερβαίνει τις τρεις ημέρες. Να λάβουν το μήνυμα όσοι εξακολουθούν να παραβιάζουν το νόμο. Θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε την αυθαίρετη κατάληψη διότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τον κοινόχρηστο χώρο, αλλά προστατεύουμε και τους επιχειρηματίες εκείνους που θέλουν να λειτουργούν νόμιμα, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί η αυθαίρετη και υπέρμετρη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου».

Ο κ. Κορομάντζος προανήγγειλε, ότι σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υπάρξουν ανάλογες αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι η «φαρέτρα» του Δήμου Αθηναίων έχει ενισχυθεί σημαντικά κατόπιν της προσαρμογής του άρθρου 51 του νόμου 5027/2023, η οποία επιτρέπει, πλέον, στους δήμους να μην επιβάλλουν απλώς πρόστιμα, αλλά να βάζουν και προσωρινό λουκέτο σε περιπτώσεις καταστημάτων που υπάρχει υποτροπή.

Τα 8 από τα 10 καταστήματα που οδηγούνται σε προσωρινό λουκέτο βρίσκονται στο Κολωνάκι, ένα στην Αποστόλου Παύλου και ένα στο Κουκάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ έκαναν άλματα πρόκρισης

Τράμπ: Ο Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Καιρός - Μεγάλη Τετάρτη: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας